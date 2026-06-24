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Agentura Hero & Outlaw hlásí růst a sází na specializace i seniorní tým

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  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Marcela Tučníková z komunikační agentury Hero & Outlaw
Jakub Stadler z komunikační agentury Hero & Outlaw
Dominika Lewis z komunikační agentury Hero & Outlaw
Martina Dvořáková posílila agenturní tým Hero & Outlaw
7 fotografií
Strategická a komunikační agentura Hero & Outlaw oznámila, že loni zvýšila obrat ze 100 na 114 milionů korun. Za růstem firma vidí hlubší sektorovou specializaci, zvládnutí dalších komunikačních disciplín, důraz na kvalitu klientského servisu, rozvoj specializovaných týmů a nové služby v oblasti reputačního managementu a AI. Dále agentura posiluje management a klientský servis.

„Růst je výsledkem dlouhodobé práce pro klienty, kterým rozumíme byznysově i reputačně. Pro mě osobně je důležitější kvalita našich služeb než samotný růst,“ míní zakladatel a managing partner Hero & Outlaw Marek Hanč.

Podle něho agentura práci staví na datech, výzkumech, hlubokém insightu, vlastních AI nástrojích a kreativitě, ale hlavně dokáže zvládat složité reputační situace a dlouhodobě doručovat kvalitní výsledky.

Agentura reaguje také na technologické změny a proměnu mediálního trhu. „Neřešíme jen tradiční a sociální média. Zásadní je pro nás propojovat komunikační disciplíny a klientům doručovat skvělé výsledky díky komplexním řešením,“ doplnil Hanč.

„Klientům také pomáháme řídit jejich viditelnost a reputaci v prostředí velkých jazykových modelů (LLM), protože právě tam si dnes lidé i algoritmy tvoří názor na značky. AI bereme jako akcelerátor naší práce a nástroj pro efektivnější práci s daty. Skutečnou hodnotu ale stále vytváří schopnost správně položit otázku, vyhodnotit souvislosti a proměnit informace v rozhodnutí,“ připojil Hanč.

Agentura Hero & Outlaw loni překonala obrat 100 milionů a přilákala nové tváře

K loňskému růstu výrazně přispěl rozvoj spolupráce zejména v průmyslu. Letos agentura navazuje získáním nových klientů z oblasti e-commerce, retailu, služeb a farmacie. Mezi její nové klienty patří například Heureka, Edenred, Boehringer Ingelheim nebo Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Zároveň agentura stále častěji překračuje české hranice. „Naší ambicí je dál růst i v mezinárodním prostoru. Jen loni jsme realizovali projekty v Chorvatsku, Srbsku, Maďarsku, Polsku, Španělsku, Spojeném království či Japonsku,“ vypočetl Hanč.

Posily z ministerstva i od konkurence

S rostoucím počtem klientů, projektů i specializovaných služeb posiluje Hero & Outlaw také management a klientský servis. Marcela Tučníková nastoupila na nově vytvořenou pozici Managing Director. Současně působí jako zástupkyně Marka Hanče. V minulosti vedla klientské týmy v AMI Communications či působila jako ředitelka korporátní a marketingové komunikace Letiště Praha.

„Růst je skvělá zpráva, současně přináší vyšší nároky na vedení týmů, sdílení know-how i kvalitu klientského servisu. Mojí rolí je pomoci agentuře zvládnout další fázi růstu tak, aby šla velikost firmy ruku v ruce s kvalitou práce,“ uvedla Tučníková.

Marcela Tučníková z komunikační agentury Hero & Outlaw

Novým CFO a COO se stává Tomáš Pešek, který přináší kombinaci zkušeností z korporátního světa a z prostředí středně velkých firem. V agentuře se bude soustředit na posílení finanční disciplíny, efektivnější procesní řízení a vytvoření pevného základu pro další rozvoj.

Vedení týmu zaměřeného na klienty z oblasti dopravy, financí a služeb se nově ujal Jakub Stadler, který byl 11 let ředitelem odboru komunikace ministerstva dopravy za čtyř různých ministrů. Předtím pracoval také jako vedoucí tiskového oddělení Úřadu vlády nebo na ministerstvu spravedlnosti. Začínal jako redaktor a moderátor veřejnoprávních i komerčních stanic.

Jakub Stadler z komunikační agentury Hero & Outlaw

Povýšení se dočkala Dominika Lewis, která nově vede specializovaný tým zaměřený na sociální média a digitální komunikaci.

Dominika Lewis z komunikační agentury Hero & Outlaw

Agenturní tým v posledních měsících rozšířily také seniorní PR konzultantky Martina Dvořáková a Hana Váchalová, které do Hero & Outlaw přicházejí se zkušenostmi z PR agentur Svengali Communications a PRAM Consulting. Další seniorní posily se k Hero & Outlaw připojí v průběhu léta a září.

Martina Dvořáková posílila agenturní tým Hero & Outlaw

Hero & Outlaw na trhu působí od roku 2018. Mezi její klienty patří například Česká asociace pojišťoven, Sekyra Group, AGEL, Packeta, J&T Private Equity Group, PBS Group nebo Notino.

Kampaň proti spěchu za volantem získala potřetí v řadě reklamního Oscara

Hero & Outlaw je držitelem tří Cannes Lions. Její zástupci v roce 2025 uspěli i v soutěži talentů Young Lions, získali pro Česko v Cannes bronzovou medaili v PR kategorii. Součástí skupiny také Hero & Outreach zaměřená na participaci a komunikaci rozsáhlých rozvojových projektů.

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