HBO Europe natáčí cestopis s Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou

„Jsem velmi ráda, že s příchodem HBO Max budeme mít možnost rozšířit naší nabídku o nové projekty pro širokou diváckou obec. Poprvé se v České republice a na Slovensku, a vlastně i v širším regionu střední Evropy, pouštíme do populárního žánru dokumentárního cestopisného seriálu. Hlavní protagonisté pořadu SPOLU & HLADOVÍ nás zavedou do mnoha známých i skrytých koutů Česka a přesvědčí nás o tom, jaká skvělá dobrodružství může zažít táta se svou dospívající dcerou,“ popsala VP and Executive Producer, Documentaries, HBO Europe Hanka Kastelicová.

Jednotlivé díly série, za kterou stojí režisér Matěj Chlupáček, se budou věnovat aktuálním tématům z oblasti foodie scény, ekologie nebo urbanismu.

„Naším cílem nebylo jen ukázat zajímavá místa v Čechách a na Moravě, popřípadě dát tipy na to, kde se dobře jí a pije. Ambicí SPOLU & HLADOVÍ je ukázat, jak se dá spolu a kvalitně trávit byť omezený čas. Doufáme, že v dnešní uspěchané a na mezilidské vztahy náročné době bude SPOLU & HLADOVÍ nápaditým vodítkem nejen pro rodiče ale i jejich děti,“ doplnila k sérii producentka HBO Europe Tereza Polachová.

„Co 14 dní si k sobě s mou dcerou Klárou hledáme cestu, ale když vyrazíme do přírody a nebo zajdeme na skvělé jídlo, smějeme se a poznáváme se. Na našich cestách jsou i chvíle hlubokého významného ticha, ale pokaždé přeháňce vyjde zase slunce. Plány na naše cesty dávám dohromady na poslední chvíli, ale takhle dáváme těm našim prodlouženým víkendům opravdu dobrodružný rámec. Uvědomuji si, že za několik měsíců bude Klára na střední škole a na naše výlety už nebude mít vůbec náladu, proto se snažím si to s ní náležitě užít. Objevujeme společně Česko, ale hlavně nás dva. A jde nám to myslím skvěle, každých čtrnáct dní, když můžeme být spolu a hladoví,“ připojil Lukáš Hejlík.

HBO Max je streamovací platforma společnosti WarnerMedia založená na modelu DTC, která nabízí řadu příběhů z tvorby značek, jako jsou HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim, Turner Classic Movies a další. Platforma HBO Max byla spuštěna v květnu 2020 v USA. Nedávno bylo zahájeno její celosvětové rozšíření uvedením HBO Max na 39 trzích v Latinské Americe a Karibiku. Ke konci letošního roku a v následujícím roce vstoupí HBO Max na evropský trh a začne postupně nahrazovat streamovací služby poskytované pod značkou HBO.