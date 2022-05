Časopis Harper’s Bazaar spustil nový web, je první ze vznikajícího hubu

„Jsem nadšená, že konečně můžeme představit novou podobu webu www.harpersbazaar.cz a také Instagramu. Harper’s Bazaar je nejstarším módním titulem na světě s tradicí dlouhých 150 let, ale i přes svou bohatou minulost hledí stále více do budoucnosti. Ukazuje práci vizionářských stylistů, expresivních fotografů, nadaných designérů, ale i talentovaného týmu, který má skvělý cit pro to, co baví české publikum,“ uvedla Head of social HUB pro lifestylové tituly mediální skupiny MAFRA Tatiana Urbanová.

Nový web v rámci své platformy HB LOVERS spolupracuje podle tiskové zprávy s těmi nejzajímavějšími lidmi z různých odvětví – s umělci, designéry, známými osobnostmi či spisovateli. Vzniká tak jedinečný obsah, který oslovuje publikum napříč generacemi. To vše ještě v užším propojení se sociálními sítěmi, které také dostaly novou podobu.

„Chceme čtenářům nabídnout prostor pro inspiraci, ve kterém se budou střetávat zajímavé nápady, příběhy, osobnosti i autoři,“ doplnila Urbanová.

Nový web je součástí vznikajícího digitálního hubu lifestylového portfolia MAFRA a brzy se k němu připojí i platformy dalších titulů - Cosmopolitan: www.cosmopolitan.cz a Esquire: www.esquire.cz.