Politik odmítl novinářku bez doprovodu. Je to sexismus, míní ona

Novinářka Larrison Campbellová (40) uvedla, že požádala o možnost sledovat Fostera (36) při jeho 15hodinové cestě v rámci volební kampaně. Byla ale odmítnuta, protože je žena.

Foster v rozhovoru na CNN rozhodnutí zdůvodnil náboženským přesvědčením. Řekl, že manželce s odkazem na tradice slíbil, že nebude nikdy sám s člověkem opačného pohlaví. „Je to moje dodávka a v mé dodávce platí má pravidla,“ ohradil se politik.

Foster následně citoval kazatele Billyho Grahama, který prohlásil, že nebude trávit čas o samotě s žádnou ženou, pokud není jeho manželka. Zmínil také výrok amerického viceprezidenta Mikea Pence, který řekl, že nejí sám s jinou ženou než se svou manželkou. Foster dodal, že lidé si často vytvářejí domněnky a že jim nechce dát důvod, aby si o něm mysleli, že dělá něco, co nemá.

Od začátku hnutí #MeToo se „muži neustále stávají terčem útoků,“ řekl Foster. „Nedopustím, abych se ocitl v situaci, kdy by mě mohla nějaká žena obvinit,“ doplnil. Proto chtěl, aby se s novinářkou cesty zúčastnil mužský doprovod.

Na dotaz, zda by rozhovor během 15hodinové cesty poskytl muži, Foster odpověděl, že ano. Zdůraznil, že si za svým výrokem stojí.

Campbellová, která s Fosterem několikrát v minulosti udělala rozhovor, jeho rozhodnutí označila za sexistické. Doplnila, že pokud v jeho dodávce platí jeho pravidla, jak říká, měl mužský doprovod zajistit. Foster uvedl, že jeho volební tým je na takovou asistenci příliš malý.

„Vlastně tady říkáte, že žena je v první řadě sexuální objekt a až na druhém místě reportérka,“ kritizovala Campbellová Fostera ve čtvrtečním rozhovoru na CNN.

Zeptala se ho pak, jak voličům zaručí, že by byl dobrý guvernér, pokud není schopen být o samotě v místnosti s ženou. Doplnila, že současná kancelář guvernéra má mnoho zaměstnankyň. Foster řekl, že by nechával dveře otevřené nebo by někdo byl ve vedlejší místnosti. Patnáctihodinová cesta v dodávce je podle něho něco zcela jiného.