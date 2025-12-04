Letošnímu žebříčku nejvyhledávanějších termínů kralovaly volby do Poslanecké sněmovny. Češi se také loučili s kultovním zpěvákem Ozzym Osbournem nebo herečkou a zpěvačkou Annou Slováčkovou, uvedla firma.
Velký zájem ale vzbudila i značka Reebok, když ve svém e-shopu omylem zaměnila eura za koruny. Světu streamování vévodila nově spuštěná služba Oneplay, spojující služby Voyo a O2 TV a seriály Netflixu Squid Game a Ed Gein. Ani Česku se pak nevyhnulo sběratelské šílenství spojené se zubatými plyšovými zvířátky Labubu.
Politika i Bachelor
V kategorii českých osobností se letos vyhledávací dotazy točily především kolem politiky. Jména různých politiků obsadila první čtveřici míst v tomto žebříčku. Srdce českých divaček a diváků si ale získal třeba i Jan Solfronk, hlavní hvězda první české verze reality show Bachelor, kde o jeho lásku bojovalo osmnáct potenciálních snoubenek.
Zahraniční hvězdy v Česku
Zahraniční osobností, o kterou ve vyhledávání na Googlu letos vzrostl zájem nejvíce, je jednoznačně zpěvačka Dua Lipa, jejíž pražské vystoupení a nečekaný duet s Ewou Farnou zbořily český internet. Spojení mezinárodních hvězd a Česka se nese celým žebříčkem, konkrétně třeba v případě Dakoty Johnson, která se objevila na festivalu v Karlových Varech, nebo Dana Browna, který děj své nové knihy zasadil do Prahy. Pozornost Čechů vzbudil i nově zvolený papež Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost.
Zábava ve znamení hororů a her
Letošní rok byl silný pro fanoušky her i filmové a televizní zábavy. Českou stopu ve světě potvrdil obrovský zájem o hru Kingdom Come: Deliverance II, jejíž popularita přilákala do Česka davy turistů. Počítačové hry se promítaly i do světa filmu, o čemž svědčí obliba snímku Minecraft film, milovníky strašidelných příběhů pak oslovilo pokračování Wednesday či reimaginace hororové klasiky Nosferatu.
|
Vyhledávač Google se mění v odpovídač. Web, jak jej známe, je v ohrožení
Zaujaly i true crime příběhy, což dokazuje vysoké umístění jména Ed Gein, hlavní postavy populárního seriálu Monstrum, ale i úspěch českého kriminálního dramatu o známém případu Studna, vypočítává Google.
Fidlovačka i skibidi
Co je to fidlovačka? Divadelní hra, ze které pochází česká hymna Kde domov můj, ale i park, divadlo a ševcovský nástroj. Pro Čechy byl tento výraz letošní záhadou číslo 1, přičemž velkou zásluhu na tom podle Googlu zřejmě má i vědomostní soutěž, v níž se utkaly dva týmy právě z Divadla Na Fidlovačce.
|
Letos Češi na Googlu nejvíce hledali prezidentské kandidáty i svrab
Dále se letos vyhledávaly i technické pojmy jako bitcoin, SEO nebo bounce rate. Lidé chtěli přijít i na význam výrazu skibidi, hojně využívaného generací alfa.
Memy, které hýbou popkulturou
67? Low taper fade? Víte, o co jde? Pokud ne, nic si z toho nedělejte. Držet krok s tempem, kterým dnes vznikají a zanikají nové memy, může být pořádná fuška. I proto letos poprvé v Česku firma Google zveřejnila také žebříček nejvyhledávanějších memů, jemuž vévodí právě toto číslo.