V čele české pobočky Googlu je nově František Štrupl

„Je to pro mě úžasná příležitost, kterou vnímám jako jedinečnou šanci dále podporovat české firmy v jejich digitálním rozvoji a nyní i v oblasti implementace umělé inteligence. Fascinují mě možnosti, které pokrok v generativní AI přináší, a věřím, že Google může sehrát klíčovou roli v tom, aby z nich česká ekonomika vytěžila co nejvíc,“ komentoval nástup do funkce Štrupl.

Doplnil, že on i jeho tým jsou odhodláni být spolehlivým a odpovědným partnerem pro českou podnikatelskou i veřejnou sféru a poskytnout jí ty nejnovější technologické nástroje i poradenství, které povede k vyšší odolnosti a dalšímu strategickému rozvoji.

František Štrupl nastoupil do Googlu před více než 12 lety. Vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově v Praze a před nástupem do Googlu působil v H1.cz. Ve volném čase se věnuje vytrvalostním sportům, především dálkové cyklistice a běhu.

Štrupl vystřídal ve funkci Taťánu le Moigne, která z vedení české pobočky Googlu odešla v únoru po 18 letech. Vedla i pobočky na Slovensku, v Rumunsku a Maďarsku.