Bezpečnostní konferenci Globsec zahájí hudební festival na Štvanici

Právě Globsec Music Fest na pražské Štvanici zahájí 29. srpna třídenní konferenci. Vystoupí na něm skupina Mr. Everest s Jankem Ledeckým, Aneta Langerová, letošní držitelé ceny Anděl November 2nd i Velvet Underground Revival.

Moderátor Michael Žantovský, bývalý senátor a velvyslanec v USA, pozve mezi vystoupeními kapel na štvanické pódium významné aktéry pražské bezpečnostní konference v čele se zakladatelem a prezidentem Globsecu Róbertem Vassem. Návštěvníci se budou moci zúčastnit také natáčení speciálního podcastu z cyklu Paměti národa.

„Cokoliv, co dokáže přiblížit obsah našich debat široké veřejnosti, je nesporným přínosem pro aktivity Globsec,“ komentoval záměr neformálního hudebního doprovodu konference Róbert Vass.

Podle něho žijeme v době, kdy se po nejdelším období míru v dějinách utváří nová, podstatně méně stabilní globální realita. „Evropa pociťuje nutnost promýšlet nové bezpečnostní strategie. Moc se těším, jak se nám podaří toto poselství předat na Globsec Music Festu,“ uvedl Vass.

Na organizaci hudebního festivalu se podílí i tým festivalu United Islands of Prague. „United Islands se od svého vzniku soustředí na rozmanitost aktuální evropské hudební scény. Letos jsme si na festivalu připomněli 20 let od vstupu Česka do Evropské unie a věřím, že jsme položili základ nové tradici, která se koncentruje na 1. květen,“ připomněl producent akce David Gaydečka.

Vypočetl, že v minulosti pořádali koncerty pro Kyjev, pro Ukrajinu, vítali v Praze americký konvoj. „Bezpečnost našeho regionu nám není lhostejná, a proto je nám ctí, že můžeme přispět organizací a pozváním hudebního publika na zmíněný Globsec Music Fest,“ poznamenal Gaydečka.

Akci v roli generálního partnera podpořila společnost BigBoard. „Rádi podporujeme nové významné akce a konference Globsec mezi ně bezesporu patří. Jsme hrdí i na to, že jako generální partner můžeme podpořit Globsec Music Fest,“ připojil generální ředitel Richard Fuxa.

Bezpečnostní konference Globsec se uskuteční v pražském hotelu Hilton. Do českého hlavního města zamíří poprvé v historii. Think-tank se sídlem v Bratislavě se zaměřuje na výzvy v oblasti bezpečnosti. Na konferenci v Praze, kterou zaštiťuje prezident Petr Pavel, by mělo přijet na 2 000 hostů ze 70 zemí světa.