Slovenský Globsec se jako jediný z Evropy podílí na konferenci při Summitu NATO

„Nebylo to jednoduché dostat se do konzorcia amerických think-tanků jako jediná evropská instituce. Jsem rád, že energie, kterou jsme na to vynaložili, byla oceněna Bílým domem a Severoatlantickou aliancí. Je to pro nás nejen pocta a potvrzení naší důvěryhodnosti, hodnot a rostoucího mezinárodního ohlasu, ale i závazek naší další mezinárodní aktivity,“ uvedl prezident a zakladatel Globsec Róbert Vass.

Doplnil, že Globsec tak může reprezentovat evropský hlas, a speciálně hlas východního křídla, který má v kontextu současné bezpečnostní situace důležitou roli.

„Toto partnerství je symbolické i díky tomu, že Slovensko a další země střední a východní Evropy slaví 20 let od vstupu do Aliance, která byla završením jedné etapy myšlenky jednotné, celistvé a mírové Evropy. Zároveň však vidíme, že máme ještě mnoho práce, aby jsme ji dokončili,“ dodal Vass.

Na připravované konferenci, která se uskuteční 10. a 11. července ve Washingtonu, vystoupí generální tajemník NATO, premiéři a prezidenti zemí Aliance i další státníci.

Globsec už v minulosti organizoval oficiální konferenci summitů NATO v Londýně v roce 2019 a ve Varšavě v roce 2016. Letos ji spoluorganizuje s významnými americkými think tanky Atlantic Council, German Marshal Fund of The United States, CNAS a Hudson Institute.