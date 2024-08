Fridrichová končí v České televizi, bude se věnovat charitě pro samoživitelky

„Zítřkem končím v České televizi. Z jednání s mými přímými nadřízenými před týdnem vyplynulo, že se mnou už nechtějí spolupracovat. Považovala jsem tudíž za logické navrhnout vedení televize svůj odchod, což jsem obratem učinila, a dnes jsme ho stvrdili dohodou a podáním ruky,“ komentovala svůj odchod moderátorka.

České televizi za 24 let svého působení v ní poděkovala. Pořadu 168 hodin se přitom věnovala posledních 18 let, předtím byla i parlamentní zpravodajka. „Byla to pro mě veliká životní příležitost a zkušenost a cítím za ni ohromný vděk. Teď už je pro mě ČT minulost, nicméně ještě mě k ní vážou pracovní závazky,“ uvedla Fridrichová.

„Děkuju vám všem divákům za přízeň a za jistotu, že kritická žurnalistika, byť nepohodlná, tak je velice potřebná,“ říká moderátorka, která v televizi končí po zrušení pořadu 168 hodin.

„V mnoha různých tématech neposkytl prostor názoru protistrany, nebo tento názor zesměšňoval,“ vytkl generální ředitel veřejnoprávní televize Jan Souček pořadu, který se už na podzim neobjeví na obrazovce ČT, na nedávném mimořádném jednání Rady České televize.

Vyčítal také při jednání Rady ČT Fridrichové, že poskytla bulváru osobní komunikaci s bývalým redaktorem České televize Markem Wollnerem, kterou označil za lascivní.

Nora Fridrichová se ohradila hned při jednání rady. „Velice se mě to dotklo, ta komunikace nebyla lascivní ani intimní,“ řekla členům Rady ČT.