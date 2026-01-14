Před 200 lety vyšlo první číslo francouzského periodika Le Figaro

První číslo nejstaršího francouzského periodika Le Figaro vyšlo 15. ledna 1826. Dnešní solidní konzervativní deník se překvapivě vyvinul ze satirického týdeníku, od kterého převzal i své titulní heslo „Bez svobody hanět neexistuje lichotivá pochvala“, které dodnes nese ve svém záhlaví.
Nejstarší francouzský deník Le Figaro.

Nejstarší francouzský deník Le Figaro. | foto: Profimedia.cz

Nejstarší francouzský deník Le Figaro.
Le Figaro (16. dubna 2019)
Le Figaro, Francie
Le Figaro
7 fotografií

Jeho autorem je dramatik 18. století Pierre-Augustin de Beaumarchais, jehož literární postava troufalého lazebníka dala jméno i celému listu.

Pravicový Le Figaro, který poprvé vyšel jako deník 16. listopadu 1866, má za sebou bohatou a slavnou historii. Přispívali do něj literární velikáni jako André Gide nebo Marcel Proust, na jeho stránkách vyšly také první reakce Emila Zoly v takzvané Dreyfusově aféře.

Na Ukrajině zemřel francouzský novinář, zasáhl ho ruský dron

Dlouhodobě patří Le Figaro k nejčtenějším francouzským listům a vychází v nákladu přesahujícím 360 tisíc kusů denně. Přes vyhlášenou kvalitu zejména svých ekonomických a zahraničněpolitických stránek se však v posledních letech podobně jako jiné evropské deníky potýká s úbytkem čtenářů.

Le Figaro je od roku 2004 majetkem skupiny, v jejímž čele je známý podnikatel Serge Dassault.

Komunisti jsou jako škvoři pod kamenem, říká Sokol k zákazu propagace

