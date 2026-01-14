Jeho autorem je dramatik 18. století Pierre-Augustin de Beaumarchais, jehož literární postava troufalého lazebníka dala jméno i celému listu.
Pravicový Le Figaro, který poprvé vyšel jako deník 16. listopadu 1866, má za sebou bohatou a slavnou historii. Přispívali do něj literární velikáni jako André Gide nebo Marcel Proust, na jeho stránkách vyšly také první reakce Emila Zoly v takzvané Dreyfusově aféře.
|
Na Ukrajině zemřel francouzský novinář, zasáhl ho ruský dron
Dlouhodobě patří Le Figaro k nejčtenějším francouzským listům a vychází v nákladu přesahujícím 360 tisíc kusů denně. Přes vyhlášenou kvalitu zejména svých ekonomických a zahraničněpolitických stránek se však v posledních letech podobně jako jiné evropské deníky potýká s úbytkem čtenářů.
Le Figaro je od roku 2004 majetkem skupiny, v jejímž čele je známý podnikatel Serge Dassault.