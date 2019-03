Američtí demokraté budou bojkotovat Fox News během prezidentských voleb

Stanice Fox News, která v USA patří k nejsledovanějším, je podle demokratů příliš blízká prezidentu Donaldu Trumpovi, který bude v roce 2020 prezidentský mandát obhajovat.

„Není schopna pořádat férovou a neutrální debatu našich kandidátů,“ vysvětlil Perez. „Proto v debatách během prezidentských primárek nebude našim mediálním partnerem,“ dodal.

Překvapivé oznámení demokratů vychází z článku časopisu The New Yorker. Ten odhaluje blízké vztahy mezi několika představiteli Fox News a prezidentem Trumpem. Politický komentátor a moderátor Sean Hannity mu například často radí a minulý rok promluvil i na jednom z jeho mítinků.

V textu novinářka Jane Mayerová připomíná nepoměr, s jakým se Trump objevuje ve své oblíbené televizi, ve srovnání s ostatními médii. Listy jako The New York Times a The Washington Post nebo stanici CNN šéf Bílého domu označuje za prolhané a falešné a rozhovory jim prakticky nedává.

Naproti tomu ve Fox News jej hostili už více než čtyřicetkrát. V článku se tak Mayerová ptá, jestli už stanice dělá Trumpovi propagandu.

Stanice Fox News, kterou financuje mediální magnát a Trumpův přítel Rupert Murdoch, je podle informací z Bílého domu pro Trumpa hlavním zdrojem politických zpráv. Spojencem konzervativní televize je prý i prezidentův zeť a poradce Jared Kushner.