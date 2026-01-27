„Advent v ulicích Prahy byl ve znamení overturismu. Exemplární ukázka tohoto fenoménu se pravidelně odehrávala na Kalově mostě. Kolem čtvrté hodiny tudy vyrážel na obchůzku lampář, který o adventu rozžíná pouliční lampy na mostě a okolí. Z atrakce se stal zejména díky sociálním sítím fenomén, kvůli kterému se na mostě tvořily neprostupné fronty a zácpy. Již desítky minut před začátkem obchůzky se u jednotlivých lamp srocovali turisté, těsně před prvním rozžehnutím se zejména staroměstská strana stala na několik minut neprostupnou,“ popsal pro web Czech photo autor fotografií.
Výjev jako z pohádky. Pražský lampář rozsvěcí Karlův most, pro turisty je atrakce
Petr Topič získal profesionální zkušenosti v redakcích MF DNES a iDNES.cz, kde začínal jako editor. Nyní se plně věnuje práci fotoreportéra, s důrazem na autorskou reportáž, ve které propojuje obrazovou a textovou rovinu s cílem vyprávět příběhy naplno a do hloubky.
Foto měsíce získala Anna Kristová z MAFRY, zachytila cestu vánočního stromu pro Prahu
Výběr fotografií v soutěži Foto měsíce v rámci Czech Press Photo za prosinec 2025 zahrnoval i snímky ze jmenování nového premiéra i nové vlády, série z oslav Mikuláše, i tentokráte několik fotografů sfáralo do posledního hlubinného černouhelného dolu. Ze sportu pak soutěžily fotografie z jubilejního 50. ročníku závodu Vánoční kilometr v distančním ploutvovém a zimním plavání na řece Dyji a ze světového poháru v biatlonu ve francouzském středisku Le Grand-Bornand.