Autor:
  12:00
Porota Czech Press Photo vyhlásila Foto měsíce za listopad 2025. Nejvíce ji zaujala série snímků nazvaná „Cesta vánočního stromu“ od fotografky Anny Kristové z vydavatelství MAFRA.
Staroměstské náměstí v sobotu odpoledne zaplnily tisíce lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu, které doprovázela světelná animace. (29. listopadu 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Mezi hlavní atributy vánoční Prahy každoročně patří mohutný jehličnatý strom zdobící Staroměstské náměstí. Cesta k finálnímu rozsvícení však není zcela jednoduchá, rozhodla jsem se ji proto letos celou dokumentovat,“ svěřila se na webu Czech photo Kristová.

Během těchto Vánoc zdobil pražské Staroměstské náměstí mohutný smrk z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou. Během kácení bylo smrku naměřeno 62 let a finální váha se zastavila na sedmi tunách.

Fotografování se Kristová věnuje od střední školy. Během studia na Univerzitě Karlově se v roce 2022 přidala k týmu pražských fotografů mediálního domu MAFRA. Zaměřuje se především reportážní fotografii.

Fotografie roku popisuje masakr v Buči. V Czech Press Photo uspěli i autoři MAFRA

Je držitelkou ocenění ČTK pro mladého fotografa v Czech Press Photu za sérii „Happening k masakru v Buči“ či ceny Canon za aktualitu „Útok na muzeum“. V 30. ročníku Czech Press Photo získala 1. místo v kategorie Aktualita za sérii Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Foto měsíce dokumentuje střelbu v Praze, porota ocenila Annu Boháčovou z MAFRY

Výběr fotografií za listopad 2025 zahrnoval i fotografie z oslav 17. listopadu, z pohřbu kardinála Dominika Duky, snímky z parkurového závodu Playoffs nebo z mistrovství světa v mushingu.

Akční letáky
Porota Czech Press Photo vyhlásila Foto měsíce za listopad 2025. Nejvíce ji zaujala série snímků nazvaná „Cesta vánočního stromu“ od fotografky Anny Kristové z vydavatelství MAFRA.

5. ledna 2026

