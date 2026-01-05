„Mezi hlavní atributy vánoční Prahy každoročně patří mohutný jehličnatý strom zdobící Staroměstské náměstí. Cesta k finálnímu rozsvícení však není zcela jednoduchá, rozhodla jsem se ji proto letos celou dokumentovat,“ svěřila se na webu Czech photo Kristová.
Během těchto Vánoc zdobil pražské Staroměstské náměstí mohutný smrk z osady Lesné u Jiřetína pod Jedlovou. Během kácení bylo smrku naměřeno 62 let a finální váha se zastavila na sedmi tunách.
Fotografování se Kristová věnuje od střední školy. Během studia na Univerzitě Karlově se v roce 2022 přidala k týmu pražských fotografů mediálního domu MAFRA. Zaměřuje se především reportážní fotografii.
Je držitelkou ocenění ČTK pro mladého fotografa v Czech Press Photu za sérii „Happening k masakru v Buči“ či ceny Canon za aktualitu „Útok na muzeum“. V 30. ročníku Czech Press Photo získala 1. místo v kategorie Aktualita za sérii Tragická střelba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
