Fanoušci si mohou užít fotbal v kině, za šlágr anglické ligy dají 449 korun

První přímí přenos utkání Manchester United – Liverpool se odehraje 24. února a bude k vidění v Cinema City v Praze na Chodově, Cinema City Velký Špalíček v Brně a Cinema City Aupark v Bratislavě.

O týden později, v neděli 2. března, mohou fanoušci vyrazit na stejná místa na jarní El Clásico, souboj mezi Realem Madrid a FC Barcelonou.

„Již od konce ledna jsou spuštěny webové stránky, které o akci Fotbal v kinech informují. Fanoušci, kteří se na nich zaregistrovali, dostali informaci o možnosti zakoupit lístek na utkání Premier League mezi Manchesterem United a Liverpoolem s předstihem, tedy již ve čtvrtek 7. února,“ popsala ředitelka zákaznických služeb DIGI TV Iveta Šlapalová.

„Fanoušci, kteří si zakoupí lístek na zápas do kina, se zároveň automaticky zapojí do soutěže, v níž mohou vyhrát zájezd do Anglie na Premier League a v příští sezoně zažít atmosféru utkání stejných klubů přímo na stadionu,“ doplnila Šlapalová.

Předprodej vstupenek běží od pátečního odpoledne přes stránky Cinema City, přímý odkaz na něj zároveň vede i z webu: www.fotbalvkine.cz. V ceně vstupenky za 449 korun je zahrnuto i občerstvení. Klasické fotbalové pivo doplní podle tiskové zprávy popcorn.

Lístky na druhé utkání budou k mání později. Diváci kteří nechtějí vyrazit na fotbal do kina, si mohou zápasy pustit na DIGI TV.

Akce Fotbal v kině vznikla ve spolupráci DIGI TV, stanice Digisport a Cinema City.