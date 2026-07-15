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Forendors slaví páté narozeniny. Platforma se obrací i do offline světa

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  12:00

Zakladatelé platformy Forendors Denisa Hrubešová a David Slačálek | foto: Forendors

Česká platforma Forendors propojující tvůrce digitálního obsahu a jejich publikum oslavila pět let. Od nápadu z období covidové karantény se vypracovala mezi respektované digitální projekty. V nejbližší budoucnosti plánuje co nejvíc podporovat offline aktivity jednotlivých komunit.

Ve středu 14. července 2021 spustili spoluzakladatelé platformy Denisa Hrubešová a David Slačálek testovací fázi. Naplno se Forendors rozběhla ještě pod názvem Pickey od září.

„Tehdy nás od toho spousta lidí zrazovala. Slýchali jsme, že něco takového nikdy nemůže fungovat. Ale my jsme si byli jistí, že péče, díky které můžeme platformu otevřít i pro české publikum bez bariéry jazyka i převodu měn, má své místo. Teď už si můžu dovolit říct, že těch pět let nám dalo za pravdu a stálo za to do tohohle nápadu investovat spoustu času, peněz a energie,“ poznamenala spoluzakladatelka platformy Denisa Hrubešová.

Forendors má dnes přes 1700 tvůrců, kteří na platformě publikují podcasty, videa, články, newslettery a další digitální obsah. Těm platforma za pět let fungování vyplatila už přes dvě stě milionů korun, z toho 85 milionů korun jen za minulý rok. Za letošek by se tato částka měla přehoupnout přes sto milionů.

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„S tím, jak Forendors roste, se postupně rozšiřuje i náš tým. Začínali jsme ve dvou – kdybych dnes pozvala na večeři všechny, kteří s námi pravidelně spolupracují, potřebovala bych stůl pro třicet lidí,“ pokračovala Hrubešová s tím, že nyní se hodně zaměřují také na umělou inteligenci a vibecoding.

„Nedovedu si ale představit, že by zákaznickou péči nebo komunikaci s tvůrci nedělal člověk. Chceme držet krok s moderními trendy, ale zároveň zůstat i v digitálním prostředí lidští,“ vysvětlila.

Přestože je Forendors hlavně digitální platforma, čím dál víc se zaměřuje na offline svět. Jejím posláním je totiž vytváření takových podmínek, aby tvůrci mohli budovat vlastní komunity. Například na nedávné setkání podcastu Kecy & Politika dorazilo přes pět tisíc fanoušků.

Na začátku července Forendors spustila funkci Události, která tvůrcům digitálního obsahu umožňuje jednoduše prodávat vstupenky na své živé akce a vystoupení.

„Do offline aktivit budeme šlapat ještě víc. V tuto chvíli je to náš největší focus, což zní možná zvláště, když jsme platforma pro online monetizaci. Ale budování komunit je pro nás v tuhle chvíli zásadní, lidi baví se potkávat živě. Zdaleka nejde jen o příklady Kecy & Politika nebo nejnověji 7 pádů Honzy Dědka, který na Forendors taky publikuje a který své rozhovory natáčí před živým publikem v divadle,“ popsala Hrubešová.

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Kromě Denisy Hrubešové a Davida Slačálka stojí za Forendors dva instestoři. Petr Bureš a technologická společnost Quanti vstoupili do platformy brzy po jejím vzniku.

Forendors je ryze česká platforma pro monetizaci obsahu propojující tvůrce a jejich publikum. Umožňuje zpoplatnit a konzumovat podcasty, videa, články, newslettery a další typy obsahu.

Kromě toho Forendors provozuje dvě podcastová studia, ve kterých nabízí kompletní servis od natočení obsahu po jeho postprodukci.

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Témata: narozeniny, komunita

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Forendors slaví páté narozeniny. Platforma se obrací i do offline světa

Zakladatelé platformy Forendors Denisa Hrubešová a David Slačálek

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