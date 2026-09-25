Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Platforma Forendors oslavila pětiletku. Letos chce tvůrcům vyplatit přes 100 milionů

Autor:
  12:00

Platforma Forendors oslavila pět let od svého vzniku na narozeninovém večeru v pražské Radlické kulturní sportovně | foto: Forendors

Platforma Forendors oslavila pětileté výročí na narozeninovém večeru v pražské Radlické kulturní sportovně. Mezi gratulanty byli i její přední tvůrci, jako Petros Michopulos a Bohumil Pečinka z podcastu Kecy & politika, Jakub Kotek alias Koťák, Jakub Straka a David Klouda z podcastu Zjisti víc nebo Lukáš Hejlík, který je s Forendors úzce spojený. Jedním z hlavních směrů, na které se Forendors hodlá soustředit, je rozvoj komunit.

„Když jsme před pěti lety začínali, vůbec jsme nevěděli, kam až nás tenhle nápad zavede. O to silnější pro mě bylo vidět na jednom místě tolik lidí, se kterými dnes spolupracujeme,“ uvedla CEO a spoluzakladatelka platformy Denisa Hrubešová.

Dodala, že Forendors nikdy nebylo jen technologickou platformou. „Od začátku nám šlo hlavně o lidi a komunity, které kolem své tvorby autoři budují,“ připojila.

Platforma vznikla během covidového období jako nápad Denisy Hrubešové a Davida Slačálka. Testovací provoz spustili v červenci 2021, od září téhož roku služba fungovala naplno ještě pod původním názvem Pickey. Z původního projektu dvou lidí se postupně stal tým přibližně třiceti pravidelných spolupracovníků.

Stoupá počet předplácených podcastů i průměrná měsíční platba

Dnes na Forendors publikuje přes 1700 tvůrců, kteří nabízejí podcasty, videa, články, newslettery a další obsah. Za prvních pět let jim platforma vyplatila přes 200 milionů korun, z toho 85 milionů jen v minulém roce. Letos se očekává, že vyplacená částka poprvé překročí 100 milionů korun.

„Pět let je pro nás příležitost trochu se ohlédnout, ale rozhodně ne zastavit. Česká tvůrčí scéna je dnes úplně jinde než v době, kdy jsme Forendors spouštěli. Tvůrci jsou profesionálnější, mají silnější komunity a stále častěji dokážou postavit svůj byznys přímo na vztahu s publikem. Chceme jim k tomu dál dávat co nejlepší nástroje,“ doplnila Hrubešová.

Právě rozvoj komunit je jedním z hlavních směrů, na které se Forendors nyní soustředí. Vedle online předplatného se stále víc posouvá také do offline prostředí.

Forendors slaví páté narozeniny. Platforma se obrací i do offline světa

V létě platforma spustila funkci Události, prostřednictvím které mohou tvůrci prodávat vstupenky na vlastní živé akce. Forendors zároveň provozuje dvě podcastová studia a tvůrcům nabízí kompletní servis od natáčení po postprodukci.

Umělou inteligenci (AI) dnes Forendors využívá i při vývoji, kde umožňuje nové věci zkoušet a nasazovat výrazně rychleji. Postupně by měla zjednodušit také práci samotným tvůrcům, například publikování článků nebo videí.

Český podcastový trh sílí, ale polovina nových projektů končí během prvního roku

Za projektem stojí spoluzakladatelé Denisa Hrubešová a David Slačálek, mezi investory patří Petr Bureš a technologická společnost Quanti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Žena záhadně zmizela, klíč je oblečení. Jaký je příběh pohřešované Jany Š.?

Premium
Příběh pohřešované Jany Šerjeníkové

Osmatřicetiletá soudní asistentka Jana Šerjeníková ten den slavila narozeniny. Byla středa 2. září, ráno pak měla jít normálně jako každý den do práce – na Krajský soud v Ostravě. Jenže tam...

Nikotin před osmnáctinami? Snadné, hodnotí mladí. Kontrolu zažili jen zřídka

ilustrační snímek

V Česku platí zákaz prodeje nikotinových výrobků lidem mladším 18 let, pravidla se však v praxi často nedodržují. Čtyři z pěti mladých dotázaných považují získání nikotinu před plnoletostí za snadné...

25. září 2026  12:30

Vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Starostce vadí nedostatek informací

Obec Zdiby využila také obecní cisternu s pitnou vodou. (24. září 2026)

Středočeské vodárny podaly trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli nadlimitní koncentraci olova ve vodojemu v Odoleně Vodě, obrátily se i na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP)....

25. září 2026  11:57,  aktualizováno  12:26

Podezření na korupci ve VZP. Policie zadržela tři lidi, nikoho neobvinila

Policisté zasahují v budově VZP v Praze. (3. října 2025)

Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) a farmaceutických firmách zadržela tři osoby, nikoho zatím neobvinila, uvedal náměstkyně ústecké krajské státní zástupkyně...

25. září 2026  12:24

Salmonelózu újezdských školáků šetří kriminalisté, viníkovi hrozí i vězení

Masarykova základní škola Újezd nad Lesy

Zdravotní obtíže žáků ze základní školy v Újezdu nad Lesy šetří policie jako podezření ze spáchání trestného činu. Viníkovi hrozí až dvouletý trest vězení. Salmonelóza byla do dnešního dopoledne...

25. září 2026  11:45,  aktualizováno  12:18

V Kaspickém moři zemřelo čtrnáct vojáků, při cvičení popadali do vody

ilustrační snímek

Úřady v Kazachstánu zadržely pět vojenských činitelů v souvislosti se čtvrtečním neštěstím při vojenském cvičení v Kaspickém moři. O život přišlo 14 vojáků, kteří při náhlém zhoršení počasí a v...

24. září 2026  12:17,  aktualizováno  25. 9. 12:04

O vyvlastnění haldy usiluje DIAMO. Účet Kašpara za sanaci přitom stále roste

Stále prohořívající halda v ostravské části Heřmanice (25. března 2025)

Heřmanická halda už v územním plánu Ostravy není skládkou odpadu, ale územím určeným k asanaci v režimu prospěšné stavby. Přelomová změna územního plánu, kterou včera schválili zastupitelé Ostravy,...

25. září 2026

Platforma Forendors oslavila pětiletku. Letos chce tvůrcům vyplatit přes 100 milionů

Platforma Forendors oslavila pět let od svého vzniku na narozeninovém večeru v...

Platforma Forendors oslavila pětileté výročí na narozeninovém večeru v pražské Radlické kulturní sportovně. Mezi gratulanty byli i její přední tvůrci, jako Petros Michopulos a Bohumil Pečinka z...

25. září 2026

SPD v Jihlavě chce zlevnit parkování, posílit hlídky a sundat ukrajinskou vlajku

Koalice vedená SPD, jejímž lídrem je Petr Paul, jde do voleb především s plánem...

Jako policista se zabýval hospodářskou kriminalitou, měl zkušenosti s vedením vlastní firmy i výukou na policejní škole. Dnes působí ve finančním výboru kraje i města. A po mnoho let je i...

25. září 2026

Pes je doma, tvrdil opilec, jehož zvíře našli na ulici. Pak si při pádu rozbil hlavu

Opilý muž tvrdil strážníkům, že má svého psa doma. Ten na něj čekal před...

Původně mělo jít o běžný odchyt psa, který v noci stál před vchodem do bytového domu na Dubině v Pardubicích. Zvíře se ale lapit nenechalo a strážníky dovedlo až ke dveřím bytu. Když se hlídka...

25. září 2026  11:53

Zájezdový autobus kličkoval po D1, jeho šofér nadýchal přes promile

Přístroj na měření hladiny alkoholu v dechu s naměřenými hodnotami a zápisem u...

Velmi divokou jízdu prožilo dvacet cestujících v zájezdovém autobusu směřujícím z Ostravy do zahraničí. Jak si všimli jiní řidiči jedoucí po D1 na Novojičínsku, autobus po celé šířce vozovky...

25. září 2026  11:49

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Kde Češi nakupují BIO? Většina trhu patří řetězcům a e-shopům

Ve spolupráci
Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských...

Biopotraviny nejsou záležitostí jen specializovaných prodejen nebo farmářských trhů. Čeští spotřebitelé je nejčastěji nakupují v maloobchodních řetězcích a e-shopech. Pokud ale chtějí zároveň...

25. září 2026  11:45

Násilná smrt na Děčínsku. Kriminalisté zadrželi příbuzného oběti

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin na Děčínsku, při kterém zemřel člověk. Zadrželi podezřelého, který je příbuzným oběti.

25. září 2026  11:03,  aktualizováno  11:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde