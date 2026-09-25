„Když jsme před pěti lety začínali, vůbec jsme nevěděli, kam až nás tenhle nápad zavede. O to silnější pro mě bylo vidět na jednom místě tolik lidí, se kterými dnes spolupracujeme,“ uvedla CEO a spoluzakladatelka platformy Denisa Hrubešová.
Dodala, že Forendors nikdy nebylo jen technologickou platformou. „Od začátku nám šlo hlavně o lidi a komunity, které kolem své tvorby autoři budují,“ připojila.
Platforma vznikla během covidového období jako nápad Denisy Hrubešové a Davida Slačálka. Testovací provoz spustili v červenci 2021, od září téhož roku služba fungovala naplno ještě pod původním názvem Pickey. Z původního projektu dvou lidí se postupně stal tým přibližně třiceti pravidelných spolupracovníků.
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Dnes na Forendors publikuje přes 1700 tvůrců, kteří nabízejí podcasty, videa, články, newslettery a další obsah. Za prvních pět let jim platforma vyplatila přes 200 milionů korun, z toho 85 milionů jen v minulém roce. Letos se očekává, že vyplacená částka poprvé překročí 100 milionů korun.
„Pět let je pro nás příležitost trochu se ohlédnout, ale rozhodně ne zastavit. Česká tvůrčí scéna je dnes úplně jinde než v době, kdy jsme Forendors spouštěli. Tvůrci jsou profesionálnější, mají silnější komunity a stále častěji dokážou postavit svůj byznys přímo na vztahu s publikem. Chceme jim k tomu dál dávat co nejlepší nástroje,“ doplnila Hrubešová.
Právě rozvoj komunit je jedním z hlavních směrů, na které se Forendors nyní soustředí. Vedle online předplatného se stále víc posouvá také do offline prostředí.
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V létě platforma spustila funkci Události, prostřednictvím které mohou tvůrci prodávat vstupenky na vlastní živé akce. Forendors zároveň provozuje dvě podcastová studia a tvůrcům nabízí kompletní servis od natáčení po postprodukci.
Umělou inteligenci (AI) dnes Forendors využívá i při vývoji, kde umožňuje nové věci zkoušet a nasazovat výrazně rychleji. Postupně by měla zjednodušit také práci samotným tvůrcům, například publikování článků nebo videí.
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Za projektem stojí spoluzakladatelé Denisa Hrubešová a David Slačálek, mezi investory patří Petr Bureš a technologická společnost Quanti.