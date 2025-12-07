Za tajemstvím Foglarových knih. S iDNES Premium na 3 měsíce jen za 1 Kč

Partnerství mezi nadací a redakcí přináší čtenářům unikátní vhled do světa Stínadel, bobříků a modrého života. Série výpravných textů, jejichž autorem je Lukáš Kašpar, postupně odkrývá nové souvislosti o jednotlivých knihách. Čtenáři se dozvědí detaily o reálných předobrazech oblíbených postav, o konkrétních místech, která spisovatele inspirovala, i o dobové atmosféře, v níž příběhy vznikaly.
Seriál Foglarovky – Příběhy knih Jaroslava Foglara je součástí prémiového obsahu, který je běžně zpoplatněn. Díky aktuální spolupráci však mohou fanoušci Skautské nadace získat přístup k těmto materiálům – a celému obsahu iDNES Premium – na tři měsíce téměř zdarma.
|
Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč se nesmát Dušínovi
Co vše předplatitel získá?
Nabídka za 1 Kč otevírá dveře nejen do světa Jaroslava Foglara, ale k celému spektru výhod.
Členství v iDNES Premium zpřístupňuje tisíce článků, které vznikají mimo denní zpravodajský rytmus. Patří mezi ně analytické texty, rozsáhlé reportáže, komentáře, investigace či zahraniční analýzy. Předplatitelé mají k dispozici i spotřebitelský servis, praktické návody, testy produktů nebo inspirativní příběhy z domova i ze světa.
Součástí předplatného je také digitální přístup k deníku MF DNES a k desítkám časopisů vydavatelství Mafra včetně titulů Téma, TV Magazín nebo Žena a život. V rámci předplatného je možné každý měsíc stáhnout jednu audioknihu a e-knihu z vybrané nabídky.
Pro předplatitele jsou pravidelně připravovány také exkluzivní soutěže o hodnotné ceny, výjimečné akce a možnost přednostního nákupu vstupenek na koncerty, představení a další kulturní události.