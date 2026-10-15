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České agentury získaly 15 medailí na reklamním festivalu Golden Drum

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  17:00

České agentury získaly celkem 15 medailí na prestižním festivalu reklamy Golden Drum | foto: AKA – Asociace komunikačních agentur

V úterý vyvrcholil prestižní mezinárodní festival kreativity Golden Drum v Portoroži slavnostním vyhlášením vítězů. České agentury získaly celkem 15 medailí – pět zlatých, sedm stříbrných a tři bronzové. Nejúspěšnější českou agenturou letošního ročníku Golden Drumu se stala agentura VML Czechia s celkem sedmi trofejemi. Česká produkční společnost Punk Film navíc získala prestižní titul Production Agency of the Year a české talenty uspěly také v soutěži Young Drummers.

„Letošní výsledky Golden Drumu potvrzují, že české agentury dokážou uspět v mezinárodní konkurenci napříč různými oblastmi reklamní tvorby – od integrovaných kampaní a digitální komunikace až po filmovou produkci a kreativní řemeslo. Budu ráda, když se příští rok najde ještě více českých agentur, které budou chtít změřit síly s kolegy z celého evropského regionu,“ uvedla výkonná ředitelka Asociace komunikačních agentur (AKA) Radana Čechová.

Právě členské agentury této asociace si odvezly 12 ocenění, včetně čtyř zlatých. „Co mě ale letos potěšilo především, jsou čeští ‚mladí bubeníci‘. Nejen samotné práce, se kterými se dostali na shortlist, ale hlavně jejich nadšení, zájem a ochota věnovat práci čas a energii, ukazují, že máme v nastupující generaci kreativců na čem stavět. A to je pro budoucnost našeho oboru dobrá zpráva,“ dodala Čechová.

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Nejúspěšnější českou agenturou letošního Golden Drum byla VML Czechia, která získala celkem sedm ocenění – dvě zlatá, tři stříbrná a dvě bronzová. Zlato si odvezla za práci pro značku KitKat. Další dvě ocenění pak získala VML Czechia za třídílnou sérii „Sensitive Content Exposed“ pro Lékaře bez hranic. Zlatý buben jí porota udělila v kategorii Print & Publishing, bronzový pak v Industry Craft za Art Direction.

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Čtyři ocenění si pak odvezla agentura Leo Prague. Uspěla ale i například Zaraguza CZ s kampaní „Crashed Cans“ (Neřídím na plech) pro Škoda Auto. Zlato a dvě stříbra získala i agentura Dentsu Creative.

Významný český úspěch přineslo také udělování hlavních festivalových ocenění. Česká produkční společnost Punk Film vyhrála titul Production Agency of the Year, který festival uděluje nejúspěšnější produkční společnosti.

České zastoupení uspělo také v soutěži mladých kreativců Young Drummers, v níž porota udělila dvě zvláštní uznání. První získala Olga Ricart z VML Czechia za práci „Seamlessly Different“ a druhé putuje do Zaraguzy CZ, kde dvojice Gesui Mirzo a Andrea Cabajová uspěla s prací „Trip Happens“.

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