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Fanoušci Zrádců nevěřili vlastním očím. Premiéra vyjde až na 10 tisíc korun

Tereza Hrabinová
Jan Pešek
,
  17:11
Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru.

Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru. | foto: FTV Prima

Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru.
Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru.
Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru.
Reality show Zrádci se vrací s třetí řadou. Slavnostní premiéra s živou show se uskuteční 16. září v pražském Kongresovém centru.
42 fotografií
Televize Prima nabídla fanouškům reality show Zrádci možnost sledovat zahájení třetí série s Vojtěchem Kotkem v pražském Kongresovém centru. O vstupenky byl obrovský zájem, ale jejich cena mnohé diváky pobouřila.

Prodej lístků na slavnostní premiéru třetí řady Zrádců odstartoval ve středu 2. září ve 13 hodin. Zájem byl obrovský a lidé se po zahájení prodeje ocitli ve virtuální frontě.

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Někteří čekali za více než třemi tisíci dalších zájemců. Jeden z fanoušků s redakcí sdílel snímek obrazovky telefonu, kde se mu objevilo pořadové číslo 3114. Kongresový sál přitom může při kulturních akcích pojmout okolo 2764 návštěvníků.

Ticketportal upozorňoval, že pokud lidé stránku opustí nebo zůstanou neaktivní, systém je zařadí na konec fronty. Vstupenky se navíc mohly vyprodat dříve, než na ně přijde řada.

Za vstupenku až 10 tisíc korun

Po překonání virtuální fronty čekalo na fanoušky další překvapení. Nejlevnější vstupenky stojí 2 490 korun, za nejdražší místa zájemci zaplatí 9 990 korun.

Zrádci 2026
Plánek míst na premiéru Zrádců v Kongresovém centru Praha. Ceny vstupenek se pohybují od 2 490 do 9 990 korun.
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Zrádci 3
42 fotografií

Prémiová varianta podle Ticketportalu zahrnuje také vstup na VIP afterparty a balíček s tričkem, skleničkou a tříměsíčním voucherem na službu prima+ Premium.

Ceny i nápor na prodejní systém vyvolaly mezi fanoušky bouřlivé reakce. „Jako nejlevnější lístek za 2000? Nechám si to rád ujít,“ napsal jeden z nich. Další komentující popsala svou zkušenost s virtuální frontou: „Klikla jsem v první sekundě a byla jsem 1588. v řadě.“ Jiná zájemkyně si z ceny nejdražší vstupenky vystřelila: „Doufám, že mi za těch deset tisíc bude Kotek sedět na klíně.“

Plánek míst na premiéru Zrádců v Kongresovém centru Praha. Ceny vstupenek se pohybují od 2 490 do 9 990 korun.

První díl přitom bude ve stejný den online

Cena působí o to výrazněji, že první epizodu budou moci diváci ve stejný den sledovat také na streamovací platformě Prima+. Na obrazovkách televize Prima se následně objeví v neděli 20. září.

Vysoké ceny ale fanoušky od nákupu neodradily a vstupenky rychle mizely. Jako první se vyprodala právě prémiová místa za téměř deset tisíc korun.

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Premiéra nabídne také živou show

Akce nazvaná Zrádci – První stůl se uskuteční ve středu 16. září 2026 v Kongresovém centru Praha. Budova se návštěvníkům otevře v 18:30, samotný program začne ve 20 hodin.

Vedle premiéry úvodní epizody slibují pořadatelé také živou show, která má diváky vtáhnout přímo do světa Zrádců. Bližší podobu programu však zatím neupřesnili. Jisté je, že v něm vystoupí jak hradní pán Vojtěch Kotek, tak režisér Markus Krug.

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