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Vydavatelé z EU a Kanady spojili síly. Chtějí ochranu médií před AI

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  11:53
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Depositphotos

V předvečer 21. summitu EU–Kanada v Montrealu oznámily tisíce vydavatelů novin a časopisů z Evropy a Kanady vznik transatlantické koalice. Vyzývají Kanadu a Evropskou unii, aby do společného prohlášení ze summitu zahrnuly pevný závazek vytvořit rámcové podmínky, které podpoří svobodná, nezávislá a udržitelná média i důvěryhodnou profesionální žurnalistiku. Koalice zdůrazňuje, že legislativa se musí vyvíjet stejně rychle jako technologie, zejména umělá inteligence (AI).

Podle koalice je třeba legislativu rozšířit i o účinnější ochranné mechanismy, které vydavatelům poskytnou reálné nástroje k udělování souhlasu s užitím a k monitorování a vymáhání pravidel pro užívání jejich obsahu. To je klíčové pro zachování svobodného, pluralitního a udržitelného tisku v době, kdy velké technologické společnosti vyvíjejí rostoucí tlak na mediální ekosystém. Tím ohrožují dlouhodobou životaschopnost nezávislé žurnalistiky, která je pilířem demokracie, základních svobod a informované veřejné debaty.

V reakci na narůstající hrozby zavedly Evropská unie i Kanada právní rámce na ochranu svobodného tisku jako je například právo vydavatelů tisku (takzvané odvozené právo) či kanadský zákon o online zpravodajství (Online News Act). Evropský akt o umělé inteligenci (AI Act) rovněž odráží potřebu zajistit v éře AI platnost zákona, odpovědnost a transparentnost.

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Summit by měl být podle prohlášení zakladatelů koalice rovněž příležitostí zdůraznit jak významné příležitosti, tak klíčové výzvy, které umělá inteligence (AI) přináší kreativním a kulturním odvětvím – včetně dlouhodobého nedostatku transparentnosti ohledně využívání obsahu a problémů s vymahatelností práv.

Rychlý rozvoj nových technologií – včetně agregací obsahu generovaných umělou inteligencí, které se objevují přímo ve vyhledávačích – představuje pro mediální organizace na obou stranách Atlantiku zásadní hrozbu. Vzhledem k absenci vhodných pravidel a transparentnosti při vymáhání práv neidentifikovaní boti a agenti umělé inteligence ve velkém měřítku zneužívají tiskový obsah bez povolení a kompenzace.

Shrnutí generovaná umělou inteligencí totiž odvádějí čtenáře od webových stránek tiskových publikací a odpovídající hodnoty vytvořené vydavateli, což vede k značným ztrátám digitálního publika a příjmů z předplatného a reklamy, které je podporují. Tyto ztráty podkopávají klíčový pilíř obchodních modelů vydavatelů a oslabují jejich schopnost produkovat spolehlivou, rozmanitou a veřejně prospěšnou žurnalistiku.

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Zapotřebí jsou proto podle zakladatelů koalice silnější ochranná opatření, která vydavatelům poskytnou smysluplné nástroje pro autorizaci, sledování a vynucování práv při používání jejich obsahu, uvádí koalice v tiskové zprávě.

Koalice bude společně pracovat na podpoře transparentního ekosystému umělé inteligence, který chrání duševní vlastnictví, usnadňuje licencování a zajišťuje, aby vydavatelé dostávali spravedlivou odměnu a zároveň si zachovali plnou kontrolu nad svým obsahem a hodnotou, kterou generuje.

Požadavky na transparentnost by se měly rozšířit i na práva k užívání dat v následných fázích. Mezi iniciativami, které toto odvětví prosazuje, je standard telemetrie obsahu vyvinutý koalicí SPUR, který nabízí praktický základ pro interoperabilní mechanismy odpovědnosti. Poskytuje vydavatelům informace potřebné k dalším inovacím, přizpůsobování jejich obchodních modelů a informovanému rozhodování o licencování.

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Nová koalice sdružuje Evropskou asociaci vydavatelů novin (ENPA), Evropskou asociaci časopiseckých médií (EMMA) – Česká unie vydavatelů je členem obou těchto organizací – Francouzskou alianci tiskových médií (APIG), Evropskou radu vydavatelů (EPC), asociaci News Media Europe, News Media Canada a Magazines Canada a zastupuje vydavatele tisíců důvěryhodných zpravodajských a časopiseckých titulů na obou stranách Atlantiku.

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