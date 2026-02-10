Google nás okrádá o čtenáře, stěžuje si Evropská rada vydavatelů na AI souhrny

EPC uvedla, že její stížnost doplňuje ohlášené kroky Evropské komise. Tvrdí, že Google prostřednictvím služby AI Overviews zneužívá své dominantní pozice při vyhledávání na internetu.
Google podle stížnosti využívá zpravodajský obsah vydavatelů bez povolení a bez poskytnutí spravedlivé odměny. Zároveň tyto vydavatele připravuje o čtenáře a o příjmy nezbytné pro udržitelnost profesionální novinařiny.
EPC tvrdí, že Google pomocí souhrnů vytvářených AI změnil svůj vyhledávač ze služby poskytující odkazy na systém vytvářející odpovědi, který nahrazuje původní obsah vydavatelů a udržuje uživatele v systému Googlu.
Rada zároveň varuje, že by to v první fázi mohlo vytlačit z trhu menší, regionální a specializované vydavatele zpravodajského obsahu. „Podkopávání ekonomických základů novinařiny by časem rovněž snížilo kvalitu a spolehlivost informací generovaných pomocí AI,“ upozorňuje.
Společnost Google v reakci na stížnost EPC uvedla, že „takováto nesprávná tvrzení jsou pokusem potlačit užitečné nové funkce AI, které Evropané chtějí“. „Navrhujeme AI funkce tak, aby vyhledávaly skvělý obsah z celého webu,“ dodala.
Evropská komise v prosinci oznámila, že zahájila oficiální antimonopolní vyšetřování, aby posoudila, zda Google používáním zpravodajského obsahu vydavatelů porušuje pravidla Evropské unie pro hospodářskou soutěž.
Komise rovněž vyjádřila obavu, že Google tento obsah využívá pro služby založené na AI při zobrazování výsledků vyhledávání, aniž by vydavatelům poskytl řádnou kompenzaci, nebo možnost takovéto využívání jejich obsahu odmítnout.