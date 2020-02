Eurosport prodloužil práva na vysílání Tour de France a Vuelty

„Nadšení sportovní fanoušci jsou v srdci všeho, co v Eurosportu děláme. Máme tedy radost, že jim můžeme nabídnout nejrozsáhlejší živé i na vyžádání vysílání největších cyklistických událostí Tour de France a La Vuelty do roku 2025,“ uvedl Andrew Georgiou, President, Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions.

Dvouleté prodloužení smlouvy zajišťuje Eurosportu exkluzivní vysílání Tour de France na 38 trzích. Vueltu bude Eurosport od příštího roku vysílat živě nebo na vyžádání každou minutu exkluzivně v 50 trzích.

Eurosport bude současně zveřejňovat klíčové okamžiky závodu na sociálních sítích. Od roku 2021 nabídne sesterská platforma Eurosportu Global Cycling Network (GCN) všechny Grand Tours přes svou novou aplikaci.

Eurosport si zároveň zajistil historická práva na vysílání nejdůležitějších ženských závodů. Vedle La Course by Le Tour nabídne Eurosport poprvé v historii závody žen Liège-Bastogne-Liège a Flèche Wallonne. „Jsme zvláště rádi, že můžeme nabídnout i to nejlepší z ženské cyklistiky díky dohodě s ASO a Eurovision Sport. Budeme dále podporovat její pokračující růst napříč Evropou a snahu přitáhnout k ní více fanoušků než kdykoli předtím,“ doplnil Georgiou.