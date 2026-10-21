Eurosport a TNT Sports získaly práva na Tour de France i Vueltu do roku 2032

Fanoušci po celé Evropě tak nepřijdou o Tour de France, Tour de France Femmes avec Zwift, La Vuelta a España ani La Vuelta Femenina.
Součástí nové vysílací dohody jsou:
• Clásica San Sebastián
Součástí dohody je také řada slavných klasik včetně dvou z pěti cyklistických monumentů, Paříž–Roubaix a Lutych–Bastogne–Lutych, v obou případech v mužské i ženské kategorii.
Eurosport nabídne přenosy v 50 zemích a na trzích v celkem 21 jazycích, zatímco ve Velké Británii a Irsku je zajistí TNT Sports. Všechny závody zahrnuté do nové dohody budou dostupné živě. Stanice tak dále rozšíří svou současnou cyklistickou nabídku, která čítá více než tisíc závodů za sezonu.
Kompletní nabídka závodů bude živě dostupná také na streamovací platformě HBO Max, a to prostřednictvím Eurosportu v Evropě a TNT Sports ve Velké Británii a Irsku.
Platforma navíc nedávno představila nové interaktivní funkce, které fanouškům umožňují sledovat průběh závodů z několika perspektiv současně. Jednou z nich je Race Centre Multiview, která kombinuje záběry ze čtyř živých kamer s průběžnými údaji o jezdcích a aktuálním pořadí. Během sezony Grand Tours 2026 tuto funkci využil každý čtvrtý předplatitel HBO Max.
„Tour de France nebo La Vuelta patří k největším událostem světové cyklistiky a jsme rádi, že je díky pokračující spolupráci s EBU a ASO budeme moci fanouškům přinášet i v dalších letech. Cyklistice se věnujeme už více než čtyři desetiletí a za tu dobu se výrazně proměnilo nejen samotné vysílání, ale i způsob, jakým diváci závody sledují. Chceme v tom pokračovat a dál rozvíjet naše přenosy,“ slíbil Trojan Paillot, seniorní viceprezident pro akvizici a distribuci sportovních práv Eurosportu a TNT Sports.
Eurosport, TNT Sports a HBO Max společně nabízejí nejrozsáhlejší cyklistické vysílání v Evropě. Každou sezonu přinášejí více než 300 dní živých přenosů, včetně všech závodů mužské i ženské World Tour, třítýdenních Grand Tours, slavných klasik nebo mistrovství světa v silniční a dráhové cyklistice, horských kolech, cyklokrosu a BMX. Součástí nabídky je také seriál WHOOP UCI Mountain Bike World Series.
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Eurosport vysílá Tour de France nepřetržitě od roku 1991 a zájem diváků o nejslavnější cyklistický závod nadále roste. V roce 2026 se jeho evropská sledovanost meziročně zvýšila o 9 %, přičemž ve Francii, Španělsku a Nizozemsku překonávala rekordy. Ještě výraznější růst zaznamenala TNT Sports ve Velké Británii a Irsku, kde během prvního ročníku exkluzivního vysílání oslovila o 58 % více diváků. Rekordní zájem hlásí také HBO Max, kde počet předplatitelů sledujících závod vzrostl o 8 %.