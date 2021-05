Nové číslo měsíčníku Esquire představuje fotbalový tým Slavie

„Tohle číslo jsme připravovali skoro tři měsíce. Takže by se slušelo především poděkovat. Dostat na obálku dva tucty hráčů, kteří každých pár dní hrají o zápis do dějin českého sportu, není nic jednoduchého,“ popsal šéfredaktor měsíčníku Esquire Petr Matějček.

Například moderátor Leoš Mareš v tomto čísle exkluzivně vyzpovídal trenéra Jindřicha Trpišovského v mimořádném rozhovoru o víře, vytrvalosti a nesmrtelnosti vítězství.

„Nešlo by to bez mimořádně ochotného vedení Slavie, které jednou řeklo ano a pak už nikdy necouvlo. A samozřejmě by to nešlo ani bez kluků z redakce, kteří vždycky kopou za můj tým bez ohledu na to, jak silného soupeře si zrovna vyberu,“ doplnil Matějček.

Červnové číslo měsíčníku Esquire je v prodeji od 27. května 2021.