Nový web navazuje na dlouholetou tradici tištěného magazínu Esprit a přináší jeho obsah v rozšířené podobě. Pravidelně zde najdete nejnovější trendy, inspirativní rozhovory, autorské reportáže i pohledy do zákulisí kulturních a společenských událostí.
Čtenáři se mohou těšit také na exkluzivní obsah z festivalového Esprit Clubu, který letos otevře své dveře v prostorách Císařských lázní. Už nyní na webu najdete rozhovory s osobnostmi, které stojí za jeho fungováním, mimo jiné s hlavním fotografem Benediktem Renčem, produkční Ivonkou Petružálkovou nebo stylistkou Lenkou Kermes.
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Po dobu festivalu bude Espritmagazin.cz také průvodcem jubilejním 60. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vedle aktuálních reportáží a rozhovorů nabídne čtenářům představení osobností, které dnes udávají směr světové kinematografii, a přinese medailony jednotlivých filmových delegací, které do Karlových Varů přijíždějí představit své snímky.
Nové články budou vycházet průběžně a kromě webu Espritmagazin.cz se objeví také ve feedu iDNES.cz a na dalších webech vydavatelství MAFRA, díky čemuž osloví široké publikum napříč jeho mediálními tituly.
„Esprit je značka, která si za roky vybudovala silnou pozici mezi čtenáři se zájmem o kvalitní obsah. Spuštěním samostatného webu chceme nabídnout ještě více stylového obsahu, který si zaslouží pravidelnou pozornost. Online prostředí nám umožní být aktuálnější a nablízku čtenářům každý den. Festival v Karlových Varech je ideální příležitostí ukázat, že Esprit umí nabídnout nejen styl, ale i kvalitní kulturní obsah,“ říká dlouholetá šéfka Espritu Eva Hlinovská.
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„Na webu vsázíme na dynamické formáty včetně populárních stories a sledování nejnovějších světových trendů. Chceme čtenářům nabídnout moderní infotainment, proto v nejbližší době spustíme také pravidelný tematický newsletter,“ dodává šéf online verze Espritu Marek Pros.
Tištěný Esprit vychází jako stylová příloha Mladé fronty DNES vždy první úterý v měsíci. Od středy je zároveň k dostání samostatně na přibližně 150 prodejních místech po celé České republice.