Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Esprit je online. Na vlastním webu nabídne módu, design i filmové Vary

Autor:
  16:00

Inspirativní stylový magazín Esprit, který se věnuje životnímu stylu, módě, designu, umění a architektuře. | foto: Lidové noviny

Esprit magazín rozšiřuje své působení do online prostředí. Vedle tištěného vydání nyní spouští samostatný web Espritmagazin.cz, který čtenářům nabídne každodenní dávku inspirace ze světa módy, designu, umění, krásy i hodinek. Významnou součástí obsahu budou také exkluzivní rozhovory z Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jehož je Esprit druhým rokem mediálním partnerem.

Nový web navazuje na dlouholetou tradici tištěného magazínu Esprit a přináší jeho obsah v rozšířené podobě. Pravidelně zde najdete nejnovější trendy, inspirativní rozhovory, autorské reportáže i pohledy do zákulisí kulturních a společenských událostí.

Čtenáři se mohou těšit také na exkluzivní obsah z festivalového Esprit Clubu, který letos otevře své dveře v prostorách Císařských lázní. Už nyní na webu najdete rozhovory s osobnostmi, které stojí za jeho fungováním, mimo jiné s hlavním fotografem Benediktem Renčem, produkční Ivonkou Petružálkovou nebo stylistkou Lenkou Kermes.

Petružálková: Ve Varech je možné všechno. Stačí si to vymyslet a stane se to

Po dobu festivalu bude Espritmagazin.cz také průvodcem jubilejním 60. ročníkem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Vedle aktuálních reportáží a rozhovorů nabídne čtenářům představení osobností, které dnes udávají směr světové kinematografii, a přinese medailony jednotlivých filmových delegací, které do Karlových Varů přijíždějí představit své snímky.

Nové články budou vycházet průběžně a kromě webu Espritmagazin.cz se objeví také ve feedu iDNES.cz a na dalších webech vydavatelství MAFRA, díky čemuž osloví široké publikum napříč jeho mediálními tituly.

„Esprit je značka, která si za roky vybudovala silnou pozici mezi čtenáři se zájmem o kvalitní obsah. Spuštěním samostatného webu chceme nabídnout ještě více stylového obsahu, který si zaslouží pravidelnou pozornost. Online prostředí nám umožní být aktuálnější a nablízku čtenářům každý den. Festival v Karlových Varech je ideální příležitostí ukázat, že Esprit umí nabídnout nejen styl, ale i kvalitní kulturní obsah,“ říká dlouholetá šéfka Espritu Eva Hlinovská.

Benedikt Renč: Nejlepší fotky z Varů nevznikají na červeném koberci

„Na webu vsázíme na dynamické formáty včetně populárních stories a sledování nejnovějších světových trendů. Chceme čtenářům nabídnout moderní infotainment, proto v nejbližší době spustíme také pravidelný tematický newsletter,“ dodává šéf online verze Espritu Marek Pros.

Tištěný Esprit vychází jako stylová příloha Mladé fronty DNES vždy první úterý v měsíci. Od středy je zároveň k dostání samostatně na přibližně 150 prodejních místech po celé České republice.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

Vypadni! Na festivalu ve Strážnici po Klempířovi vypískali i Macinku

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra...

Na festivalu ve Strážnici na Hodonínsku účastníci vypískali a vybučeli ministra zahraničí Petra Macinku. Setkal se tak s prakticky stejným přijetím jako v pátek ministr kultury Oto Klempíř (za...

Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...

Něco mezi D1 a Václavákem. Vodáci vzali ve vedru Vltavu útokem

Vodáci na Vltavě sjíždějí jez Herbertov, který je druhým sjízdným jezem na...

Extrémně teplé počasí přilákalo na Vltavu na jihu Čech stovky vodáků. Na trase z Vyššího Brodu do Rožmberka nad Vltavou patřil k jedněm z nejvytíženějších míst jez Herbertov, kde se tvořily fronty...

Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti

Budapest Pride. V hlavním městě Maďarska se uskutečnil první post-orbánovský...

Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...

Karlovarský festival očekává příjezdy hvězd. Sledujte dění na červeném koberci

Přímý přenos
Karlovy Vary jsou připraveny na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara...

3. července 2026,  aktualizováno  16:03

Chceme Rusko odstrašit jadernými zbraněmi, míní Litva. Změní proto ústavu

Litevský prezident Gitanas Naus&#279;da v Berlíně (3. července 2026)

Litva by chtěla využít všech možností k odstrašení Ruska včetně jaderného. Po jednání s kancléřem Friedrichem Merzem to v pátek v Berlíně řekl litevský prezident Gitanas Nauséda. O den dříve se...

3. července 2026  16:02

Esprit je online. Na vlastním webu nabídne módu, design i filmové Vary

Inspirativní stylový magazín Esprit, který se věnuje životnímu stylu, módě,...

Esprit magazín rozšiřuje své působení do online prostředí. Vedle tištěného vydání nyní spouští samostatný web Espritmagazin.cz, který čtenářům nabídne každodenní dávku inspirace ze světa módy,...

3. července 2026

Motoristé nasvěcují své resorty na počest amerického výročí, MŽP zaplatilo 144 tisíc

Ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit svou budovu v barvách...

Ministerstvo zahraničí i ministerstvo životního prostředí nechalo nasvítit své hlavní budovy u příležitosti Dne nezávislosti Spojených států amerických. V barvách americké vlajky se rozsvěcí také...

3. července 2026  15:57

Čelní srážka kamionů na Havlíčkobrodsku. Po nehodě začaly hořet, řidiči zemřeli

Tragická dopravní nehoda u obce Štoky na Havlíčkobrodsku. 3. července 2026)

Provoz na silnici I/38 u obce Štoky na Havlíčkobrodsku v pátek dopoledne zastavila čelní srážka dvou nákladních vozidel. Kamiony začaly po nehodě hořet. Oba řidiči zemřeli, uvedla mluvčí krajských...

3. července 2026  11:19,  aktualizováno  15:54

Do Evropy míří další vlna horkého počasí. Kdy dorazí do Česka?

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během...

Po krátkém ochlazení se Evropa musí připravit na další vlnu extrémních veder. Meteorologické modely zatím nejsou jednotné, stále častěji ale naznačují návrat tropických teplot, které by mohly v...

3. července 2026  15:53

V San Francisku dezinfikují výletní loď s podezřením na novovirus. Nakazilo se sto lidí

Výletní loď Ruby Princess zakotvená v přístavu v San Francisku (20. května 2025)

Více než stovka cestujících na americké výletní lodi Ruby Princess onemocněla pravděpodobně norovirem. Plavidlo společnosti Princess Cruises právě kotví v San Francisku kvůli dezinfekci. Stejná loď...

3. července 2026  15:51

Za prodej drog dohromady půl století vězení. Soud potrestal osm dealerů

Dva z osmi souzených přivedla eskorta, protože si aktuálně odpykávají trest za...

Dohromady na půl století poslal Krajský soud v Plzni za mříže osmičlennou partu lidí, která na přelomu let 2022 a 2023 vyráběla a distribuovala kilogramy drogy pervitin na Karlovarsku. Rozsudek není...

3. července 2026  15:36

Sedne si do zadní řady. Cesta se zdraží o miliony, řekl Macinka k Pavlovi na summitu

Ministr zahraničí Petr Macinka (1. července 2026)

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na oficiální návštěvě Maďarska zopakoval, že vedoucím české delegace na summitu NATO v Ankaře bude premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel....

3. července 2026  15:28

OBRAZEM: Írán se loučí s Chameneím. Tělo zahalené vlajkou bude v mešitě vystaveno několik dní

Ženy nesou portrét zabitého íránského nejvyššího vůdce ajatolláha Alího...

Rakev bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího v pátek dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde se budou konat rozsáhlé pohřební obřady. Jen v hlavním městě očekávají účast 15 až...

3. července 2026  15:14

Magyara nechci kritizovat, to byla agenda minulé vlády, řekl Macinka v Budapešti

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě) se při své návštěvě Budapešti...

Od našeho zpravodaje v Maďarsku Vicepremiér a ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé sobě) se v Budapešti setkal s novou ministryní zahraničí Anitou Orbánovou (Tisza). Uvedl, že spolupráce s novou vládou není problémem,...

3. července 2026,  aktualizováno  15:12

Trenčín, letošní Evropské hlavní město kultury, zve na kulturní léto

Ve spolupráci
Trenčín

Trenčín, který letos nese titul Evropské hlavní město kultury, vstupuje do vrcholu svého programu. Evropské kulturní léto nabídne během následujících týdnů desítky koncertů, výstav, divadelních...

3. července 2026  15:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.