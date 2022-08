Nový ročník Effie se blíží, zaměří se na digitální marketing a video obsah

„Jsme rádi, že můžeme dosavadní mediální spolupráci se soutěží Effie posunout dál a ocenit své klienty za nejefektivnější využití videoreklamy v prémiovém obsahu. Reagujeme tak na současný trend, kdy se mění návyk diváků při sledování televize, a tomu by se měli uzpůsobit i klienti při komunikaci své značky. Již na začátku letošního roku jsme klientům představili na českém trhu novinku – crossplatformní měření reklamy, které kombinuje výsledky kampaní v TV a v online,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Novinky letošního ročníku Effie budou zaměřeny zejména na oblast digitálního marketingu a také na inovativní využití video obsahu, a to zejména díky dlouhodobému partnerství s FTV Prima a nově navázanému partnerství s českým Googlem.

„Tato kategorie je příležitost ocenit efektivní digitální kampaně a začít v rámci Effie věnovat digitálu takovou pozornost, jakou si v dnešní době zaslouží,“ upozornila Managing Directorka WMC Grey a členka poroty Adéla Krausová.

Své projekty mohou do soutěže přihlásit agentury, jejich přímí zadavatelé, a také zástupci soukromé i veřejné sféry, a to pomocí online přihlašovacího formuláře na webových stránkách soutěže. Podmínkou k řádné registraci je, aby kampaně proběhly v období od 1. ledna 2021 do 30. června 2022.

Projekty je možné přihlásit současně do všech kategorií. Výjimkou je pouze kategorie Malý rozpočet, která v žádné další kategorii soutěžit nesmí, informují pořadatelé v tiskové zprávě.

Slavnostní předávání cen Effie se uskuteční 23. listopadu v Kino Lucerna. Moderátorem galavečera bude již tradičně ředitel AKA Marek Hlavica.

„Effie si za 25 let na marketingovém trhu vybudovala pevné jméno, a stala se tak nejrespektovanější oborovou soutěží. Slavnostní předávání cen je významnou událostí, které se rádi účastní i absolutní špičky marketingového oboru,“ vysvětlil Hlavica.

Vítěze jednotlivých kategorií vybere porota složená ze zástupců zadavatelů, komunikačních agentur, mediálních agentur, výzkumných agentur (členů sdružení SIMAR) a zástupců odborných médií a nově také zástupců Google. Oceněné budou projekty z celkem šestnácti různých kategorií.

V minulém ročníku nejvíce cen získala agentura Ogilvy. Cenu Grand Prix má IKEA s kampaní Za bezpečný domov.

Effie je zkratka slova Effectiveness (efektivnost) a označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. Koná se ve více jak třiceti zemích a má i dva nadnárodní formáty: Euro Effie a Gobal Effie. V České republice se první ročník konal v roce 1997, kdy AKA získala licenci od americké společnosti AMA N.Y. V prvním ročníku soutěžilo 23 kampaní.