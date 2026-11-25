„Letos jsme měli dosud nejpočetnější porotu, zhruba z poloviny tvořenou zadavateli. Porotci a porotkyně byli přísní, ale féroví, všem za to děkuji,“ říká prezidentka AKA a ředitelka agentury Triad Prague Petra Jankovičová.
„Porotci o každé oceněné práci důkladně diskutovali a ke kampaním, které nakonec získaly zlato, se často vraceli i několikrát. To, že letos neudělili Grand Prix, nevypovídá o slabém ročníku, ale o tom, jak vysoko je v Effie laťka. Obstát ve všech kritériích současně, a k tomu přinést skutečně výjimečnou práci, je mimořádně náročné. O to větší váhu má každé ocenění i samotný postup na shortlist. Všem vítězům srdečně gratuluji,“ doplnila.
Hned po třech trofejích si odnesli čtyři zadavatelé: Philips, O2 Czech Republic, Česká spořitelna a L’Oréal. Přičemž Philips díky agentuře Fuse může slavit získání zlaté Effie pro každou ze tří přihlášek kampaně „Ohol si ptáčka“. A Fuse se tak stala agenturou s nejvíce zlatými oceněními. Na zmíněné kampani se podílely také Omnicom Media Group, Prusa Research, Warhorse Studios a Smarty CZ.
Společnost O2 se může radovat ze zisku dvou zlatých a jedné stříbrné Effie, které jí přinesla práce „O2 Alenka: Jak O2 přepsalo pravidla kyberbezpečnosti“ od VCCP a se spolupracující agenturou Free Andy. Oba zadavatelé – jak Philips, tak O2 – spolupracují se svými agenturami dlouhodobě. Nejčastěji byly z agentur na pódiu VCCP a McCann Prague a dále Fuse, Ogilvy a VML.
Kategoriemi s nejvyšším počtem oceněných prací se shodně staly Finanční služby, Digitální marketing a sociální média a Sportovní marketing, gaming a e-sport. Ve všech třech byla udělena zlatá Effie.
Žebříček kategorií pak pokračuje kategorií Positive Change, z níž si zlato odnesla právě kampaň O2 a VCCP. A následuje Veřejná správa, veřejné služby a samospráva, která – ačkoli žádná zde přihlášená kampaň letos na zlato nedosáhla – byla pozitivním překvapením co do počtu přihlášek i jejich kvality.
Efektivní komunikace není výsadou největších rozpočtů
„Z dat, která sledujeme v rámci přihlášek do Effie, i letos vyplývá, že větší šanci probojovat se na shortlist a následně získat ocenění mají kampaně, které vznikají díky dlouhodobé spolupráci klienta a agentury. U letošních finalistů dosahovala tato spolupráce v průměru více než šesti let. Ukazuje se tak, že dlouhodobé partnerství, vzájemná důvěra a znalost značky jsou důležitými předpoklady pro tvorbu skutečně efektivních kampaní,“ dodává ředitelka soutěže Effie v Česku Michaela Pišiová.
„Oceněné kampaně dokázaly, že dobře postavená strategie, poctivá práce s daty a odvážná kreativita se v byznysu opravdu vyplácejí,“ připojuje výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
„Ceny letos putovaly do všech kategorií z shortlistů, od velkých značek po projekty s malým rozpočtem nebo veřejné instituce. To je pro mě asi nejcennější zpráva letošního ročníku: efektivní komunikace není výsadou největších rozpočtů, ale je založená na jasných cílech, dobře nastavené spolupráci a na schopnosti své výsledky doložit,“ dodává.
Speciální ocenění má O2 či botanická zahrada
V rámci slavnostního večera byly vyhlášeny také speciální ceny. Cenu SIMAR za nejlepší využití dat se výzkumníci rozhodli udělit přihlášce s názvem „O2 Alenka: Jak O2 přepsalo pravidla kyberbezpečnosti“, za níž stojí agentury VCCP a Free Andy.
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„Porotci z řad výzkumníků letos zaznamenali znatelný pokles přihlášek, které by efekt kampaně dostatečně doložily daty. Kampaň O2 Alenka však oceňují za pečlivou práci s daty, která mapují vnímání komunikace a její dopad na jednotlivé atributy značky. Právě posun v těchto atributech pomohl O2 výrazně se odpoutat od konkurence,“ zdůvodňuje letošní výsledek Kateřina Straková, manažerka spolku SIMAR, sdružující agentury pro výzkum trhu a veřejného mínění.
Vedle ceny SIMAR byla v rámci slavnostního vyhlášení udělena také tři další speciální ocenění. Trofej společnosti Google za Nejlepší využití Youtube získala kampaň „Tvoje Vánoce, tvoje pravidla: Tyhle tenisky jsou i pro starý“ pro Footshop od agentur Proficio a YYY agency.
Cenu Active za nejlepší využití rádia si odnesla agentura Triad Prague, a to za kampaň „Hele, motorka! Kampaň, která naučila řidiče aut motorky skutečně vidět“ pro BESIP a Českou asociaci pojišťoven. Další speciální ocenění Prima Video Awards za využití prémiového video obsahu bylo uděleno kampani „Křišťálová zahrada: Proměna zimní sezony Botanické zahrady Praha“.
Letošní galavečer se konal v prostorách Empire Hall v pražském Slovanském domě.