Generální ředitel Evropské vysílací unie podpořil česká veřejnoprávní média

„Věříme v duální systém a víme, že na mnoha místech funguje,“ řekl Curran po jednání s ministrem kultury Martinem Baxou. Dodal, že koncesionářské poplatky jsou v Evropě nejlepší a nejvíce využívaný způsob pro zachování nezávislosti a stability veřejnoprávních médií. „Myslíme si, že je to velmi důležité v době umělé inteligence, protože tím více budou potřeba nezávislá média,“ doplnil.

Zároveň připojil, že navrhované navýšení poplatků za televizní a rozhlasové vysílání je nezbytné. „Česká republika potřebuje nezávislá veřejnoprávní média a proto si zaslouží být podporována. Zajištění dostatečného financování České televize a Českého rozhlasu je klíčové pro udržení jejich veřejné služby,“ zdůraznil Curran, který do Česka přicestoval na pozvání generálního ředitele České televize (ČT) Jana Součka.

Ministr kultury Martin Baxa přijal šéfa Evropské vysílací unie (EBU) v pátek. Jednali o i nedávno přijatém evropské nařízení o svobodě médií (EMFA), které obsahuje ustanovení dotýkající se organizace a fungování médií veřejné služby, jakož i obecné záruky pro nezávislé a transparentní působení médií v Evropě.

Nařízení Rady Evropské unie reaguje na znepokojení, které v unii vzrůstá ve spojitosti s politizací médií a s nedostatečnou transparentností, pokud jde o jejich vlastnictví a o přidělování státních financí na reklamy poskytovatelům mediálních služeb.

Evropský akt o svobodě médií stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu EU a zavádí opatření zaměřená na ochranu novinářů a poskytovatelů mediálních služeb před politickým vměšováním a zároveň jim usnadní působení přes vnitřní hranice EU.

„Návštěva generálního ředitele se odehrává v době, kdy u nás vrcholí diskuse o velké mediální novele, která má stabilizovat hospodaření našich veřejnoprávních médií. Veřejnoprávní média v Evropě čelí různým výzvám a je vždy obohacující vyměnit si zkušenosti v této oblasti,“ zhodnotil Baxa.

„Jsem přesvědčen, že silná veřejnoprávní média jsou nezastupitelná pro zdravé fungování společnosti nejen u nás, ale všude v Evropě. Proto je důležitý jejich legislativní rámec, který by měl vždy dbát na zachování jejich nezávislosti a ekonomicky udržitelný model financování,“ dodal ministr.

Novela mediálního zákona ještě neprošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně, ale Baxa věří, že by mohla být účinná od ledna příštího roku, jak se původně předpokládalo. Poslanci by ji ale museli podle ministra stihnout schválit na prosincové schůzi. Novela navrhuje zvýšení poplatků pro Českou televizi o 15 korun na 150 korun měsíčně a poplatek Českému rozhlasu o deset korun na 55 korun za měsíc. Zároveň by se měl rozšířit okruh poplatníků.

Evropská vysílací unie sdružuje 113 veřejnoprávních organizací v šestapadesáti zemích světa. Má 68 členů, kteří provozují bezmála 2 000 televizních, rozhlasových a online kanálů a služeb a nabízejí obsah na platformách + 31 spolupracovníků v Asii, Africe, Austrálii a Americe.