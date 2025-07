Na začátku května nastal očekávaný den českých veřejnoprávních médií, která dlouhou dobu usilovala o zvýšení poplatku za rozhlasové a televizní vysílání. Novela mediálního zákona, která nabyla účinnosti 1. května 2025, nejen zvedla výši poplatku, ale nově mezi poplatníky zahrnula všechny, kdo radiopřijímač nebo televizor nemají, ale mohou sledovat televizi online nebo poslouchat rozhlasové pořady na mobilu. Musí tedy platit ne za to, co sledují, ale za to, že mají tu možnost sledovat veřejnoprávní média, což je stálým jablkem sváru mezi veřejností a veřejnoprávními médii, která mají omezenou reklamu.

Proč musíme platit veřejnoprávní média? Jejich posláním je přinášet veřejnosti zpravodajství a pořady nezávislé na státním a soukromém sektoru, a proto jsou také financovány z peněz veřejnosti. Neplatíme tedy za to, že se na televizi díváme, ale za to, abychom měli veřejné, a tedy věrohodné sdělovací prostředky.

A těm, kteří veřejnoprávní média mají rádi a ochotně platí, udělal vrásku na čele nejasný výklad novely, jestli kromě domácnosti musejí OSVČ platit ještě jednou jako firmy, když k výkonu své práce používají mobil a počítač. To, že se OSVČ musejí jako poplatníci registrovat, přestože za firmu bez zaměstnanců platit nemusí, je právem zvoleno Absurditou roku.

Pro lepší orientaci jsme připravili podrobný přehled odpovědí na často pokládané dotazy související s koncesionářskými poplatky.

Co znamená poplatník a přijímač?

Za poplatníka se považuje: každá osoba (fyzická či právnická), která vlastní nebo déle než měsíc používá přijímač

každá osoba (fyzická či právnická), která vlastní nebo déle než měsíc používá přijímač Za přijímač se považuje: zařízení schopné přijímat rozhlasové a televizní vysílání, tedy televize, rádio, mobilní telefon, notebook, počítač, tablet

Kolik je nový poplatek a kdy ho musím zaplatit?

Poplatky se zvýšily dohromady o 25 korun měsíčně. Nově se platí za televizi 150 korun a za rozhlas 55 korun, tedy 205 korun měsíčně.

Aktuální výše televizních poplatků a plánované zvýšení Poplatek Původní Zvýšení o Nový poplatek Televizní poplatek 135 Kč měsíčně 15 Kč měsíčně 150 Kč měsíčně Rozhlasový poplatek 45 Kč měsíčně 10 Kč měsíčně 55 Kč měsíčně Celkem 180 Kč měsíčně 25 Kč měsíčně 205 Kč měsíčně

Fyzické osoby platí měsíčně vždy k patnáctému dni daného měsíce.

Kdy musí být uhrazen měsíční vždy do 15. dne daného měsíce

čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října

pololetní do 15. ledna a 15. července

roční do 15. ledna

Firmy a podnikající fyzické osoby hradí poplatky najednou ve čtvrtletní výši a vždy na začátku každého kalendářního čtvrtletí, a to rovněž k patnáctému dni. Noví poplatníci však musí platit měsíčně až do konce čtvrtletí, a to vždy k 15. dni měsíce následujícího po datu, kdy se stali poplatníky.

hradí poplatky najednou ve čtvrtletní výši a vždy na začátku každého kalendářního čtvrtletí, a to rovněž k patnáctému dni. Noví poplatníci však musí platit měsíčně až do konce čtvrtletí, a to vždy k 15. dni měsíce následujícího po datu, kdy se stali poplatníky. Není možné platit roční nebo pololetní poplatek kdykoliv v průběhu kalendářního roku.

Není povinné platit oba poplatky ve stejné frekvenci. Domácnost může hradit například rozhlasový poplatek jednou ročně a televizní pololetně.

Kde a jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete přes SIPO na České poště. Další možností je registrace do Účtu poplatníka na webových stránkách České televize i Českého rozhlasu, kde se k poplatku přihlásíte. Také zde vyberete platební metodu a intervaly plateb (trvalým bankovním příkazem, platební kartou nebo přes SIPO)

Datum a výše nového poplatku od 1. května Rozhlas Televize Celkem měsíční vždy do 15. dne daného měsíce 55 150 205 čtvrtletní do 15. ledna, 15. dubna, 15. července a 15. října 165 450 615 pololetní do 15. ledna a 15. července 330 900 1 230 roční do 15. ledna 660 1 800 2 460

Jak platí domácnosti?

Stále platí, že k poplatkům musí být přihlášen pouze jeden člen domácnosti, ostatní členové domácnosti jsou osvobozeni. Nezáleží přitom, kde má poplatník trvalé bydliště, ale na tom, kde skutečně bydlí.

Patří sem manželé

páry v partnerském svazku

rodiče a děti

Co je domácnost? Pojem „společná domácnost“ je definován judikaturou Nejvyššího soudu jako „soužití dvou nebo více fyzických osob, které spolu žijí trvale a které společně uhrazují náklady na své potřeby.“

Jak platí studenti, kteří mají trvalé bydliště u rodičů, vysvětlujeme níže.

Jak se platí za chatu nebo dům po babičce?

Pokud poplatník vlastní ještě rekreační objekt, nemusí tam platit další rozhlasové ani televizní poplatky. Pokud však majitel nemovitost pronajímá, k poplatkům se zde musí přihlásit nájemník.

Jak platí nájemníci?

Pokud majitel pronajímá nemovitost více lidem, například když v pronajímaném bytě bydlí skupina spolubydlících, nepokládají se za jednu domácnost, protože si každý hradí sám své životní náklady. Poplatek musí tedy hradit každý za sebe. Výhodou je, že se přihlášení k platební povinnosti váže ke konkrétním osobám, takže se nájemník nemusí znovu přihlašovat v každém dalším bydlišti.

Jak platí studenti?

U studentů se předpokládá, že se jejich rodiče podílejí na úhradě nákladů svého dítěte či studenta, který s rodiči tvoří společnou domácnost do doby, než studium ukončí a bude mít vlastní příjem. Studenti se tedy registrovat nemusí.

Pokud už se student živí sám a vlastní přijímač, musí uhradit poplatek, případně požádat o osvobození, pokud nevydělává více než 2,15 násobek životního minima, tedy v případě jednotlivce 10 449 korun měsíčně.

Kdo je od poplatků osvobozen?

domácnosti, v nichž bydlí všichni členové s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou

jednotlivci a domácnosti, jejichž příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15 násobek životního minima odpovídajícího danému počtu osob

Životní minimum na měsíc, tedy součet všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti Jednotlivec 4 860 Kč První dospělá osoba v domácnosti 4 470 Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 4 040 Kč Dítě do 6 let 2 480 Kč Dítě od 6 do 15 let 3 050 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 3 490 Kč

firmy zaměstnávající více než polovinu lidí se zdravotním postižením

školy zapsané ve školském rejstříku

registrované spolky

cizinci, kterým nebylo na území České republiky uděleno povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu

zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

provozovatelé vysílání

od rozhlasového poplatku jsou dále osvobozeni také držitelé licence k rozhlasovému vysílání, od televizního poplatku držitelé licence k televiznímu vysílání

Pro odběratele elektřiny i tak platí povinnost přihlásit se jako poplatník a současně podat na Českou televizi a Český rozhlas oznámení o splnění podmínek pro osvobození od poplatků za přijímač.

Jak platí firmy a OSVČ?

Velkou změnu představuje hlavně změna placení pro firmy i OSVČ, které dosud platily za vlastnictví či používání přístroje. Od května 2025 se za poplatníky považují firmy i OSVČ, které vlastní nebo používají mobil, počítač nebo notebook, tedy jakékoliv zařízení schopné přijímat rozhlasové a televizní vysílání.

Navíc se právnické i podnikající fyzické osoby mají k poplatku přihlásit a současně nahlásit počet zaměstnanců na plný úvazek a počet pronajímaných dopravních prostředků (firmy, které pronajímají auta, musí kvůli autorádiím platit za každé vozidlo zvlášť). OSVČ se tedy registrují u obou institucí dvakrát:

jednou jako soukromá osoba (pokud nesplňují podmínky pro osvobození, například žijí v domácnosti s rodičem či partnerem, který už registrován je)

(pokud nesplňují podmínky pro osvobození, například žijí v domácnosti s rodičem či partnerem, který už registrován je) podruhé jako podnikající fyzická osoba, a to i za předpokladu, že nahlašují počet plných úvazků 0 a pronajímaných dopravních prostředků 0.

Platební povinnost však vzniká až u firem, které zaměstnávají více než 24 zaměstnanců na plný úvazek. Tedy 24,49 přepočtených plných úvazků, protože částečné úvazky se sčítají.

Do 24 zaměstnanců včetně se rozhlasové a televizní poplatky platit nemusí.

Od 25 zaměstnanců vzniká platební povinnost a výše násobku rozhlasového a televizního poplatku je závislá na konkrétním počtu plných úvazků:

Počet zaměstnanců v pracovním poměru Výše násobku rozhlasového a TV poplatku 0 – 24 nemusí platit 25 – 49 5násobek 50 – 99 10násobek 100 – 199 20násobek 200 – 249 30násobek 250 – 499 70násobek více než 500 100násobek

Musí se skutečně registrovat OSVČ bez zaměstnanců?

Množství podnikajících subjektů v ČeskuR, které by se registrovaly jen proto, aby vykázaly počet zaměstnanců 0-24, a nemusí tedy poplatky platit, je tak vysoký, že zaskočil i administrativu obou mediálních institucí. Dle vyjádření tiskového oddělení Českého rozhlasu není tedy žádoucí, aby se registrovaly všechny firmy, co mají méně než 25 zaměstnanců. To pro iDNES.cz potvrdil i Radek Konečný z České televize: „Jestliže firma dosud poplatky nehradila a má méně než 24,49 přepočtených plných úvazků, nemusí podnikat žádné kroky.“

Mezi podnikatele, kteří nemusejí podnikat žádné kroky, patří také živnostníci, kteří v majetku firmy žádné přístroje nemají ani je k podnikání nepoužívají. Zákon totiž jako poplatníka stanoví fyzické nebo právnické osoby, které vlastní nebo více než jeden měsíc užívají rozhlasový a televizní přijímač.

Pokud jste OSVČ a delší dobu používáte k práci mobil, počítač či jiné zařízení připojené k internetu a schopné přehrávat obsah veřejnoprávních médií (bez ohledu na to, zda jsou vaše, nebo firemní), měli byste se podle zákona přihlásit u ČT i ČRo zvlášť jako soukromá a zvlášť jako podnikající osoba.

Pokud podnikatelé a OSVČ mobilní telefon ani počítač v rámci podnikání nemají ani nevyžívají, povinné přihlašování k poplatkům se jich netýká, což potvrzuje i Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení Ministerstva kultury ČR: „OSVČ či právnické osoby, které nemají zaměstnance nebo mají do 25 zaměstnanců a nedisponují zákonem definovaným přístrojem, se nemusí registrovat a jsou od poplatků osvobozeny.“ Lidija Erlebachová z Českého rozhlasu však v tomto případě navrhuje vyplnit a doručit čestné prohlášení, kterým OSVČ Rozhlasu oznámí, že nesplňuje podmínky pro registraci PO/FOP k rozhlasovému poplatku.

Povinnost se registrovat a platit koncesionářské poplatky Druh poplatníka Povinnost se registrovat Povinnost platit poplatek pro ČRo a ČT Odběratel elektřiny (bez osvobození) Ano Ano (v opačném případě musí doložit, že nepoužívá ani nevlastní přijímač, tedy i mobil nebo počítač) Osoby žijící s odběratelem ve společné domácnosti (manželé, partneři, rodiče a děti) Ne Ne Nájemník Ano Ano Student, který se sám neživí Ne Ne Student, který se živí sám Ano Ano Osoby osvobozené od poplatku Ano Ne PO i FOP, která nepoužívá přijímač (mobil i počítač) Ne Ne (doporučuje se poslat čestné prohlášení) PO i FOP, která nevlastní přijímač, ale používá ho Ano Ne PO i FOP, která vlastní přijímač, ale nepoužívá Ano Ne PO i FOP, která má 0-24 zaměstnanců na plný úvazek Ano Ne PO i FOP, která má 25 a více zaměstnanců Ano Ano Vysvětlivky: PO = právnická osoba, FOP = fyzická osoba podnikající

Co když neplatím koncesionářské poplatky?

Ze zákona mají veřejnoprávní média právo požádat dodavatele elektřiny o informace o odběratelích, se kterými mají smlouvu, případně si data navzájem předávat. „V případě, že Česká televize neeviduje u dané domácnosti platbu televizního poplatku, zasílá na jméno odběratele elektrické energie výzvu. Na tuto výzvu je třeba reagovat do 30 dnů od jejího obdržení – buď přihlášením se k placení televizního poplatku, nebo doložením skutečnosti, že se na danou domácnost povinnost platit nevztahuje. Celý proces je možné pohodlně vyřídit online prostřednictvím webu tvpoplatky.cz,“ říká Radek Konečný z ČT.

To samé platí dle slov tiskové mluvčí Lidije Erlebachové i pro Český rozhlas. „Rozhlas podle těchto dat posílal, posílá a posílat nadále bude oslovení budoucím poplatníkům, především z řad domácností (fyzické osoby), aby se k rozhlasovému poplatku přihlásili. Na takový postup má Český rozhlas velmi dobrou odezvu a alespoň prozatím tedy nemáme důvod na tom nic měnit,“ dodává.

Jak se ověřuje placení u firem a OSVČ?

Český rozhlas i Česká televize budou od nového roku oslovovat podnikatelské subjekty podle dat, která obdrží od České správy sociálního zabezpečení: „V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících pak podle novely mediálního zákona, která určuje výši poplatku podle počtu zaměstnanců, smysl dává porovnání s databázemi ČSSZ, do kterých budeme mít možnost nahlížet od 1. 1. 2026. U PO/FOP tedy informace od dodavatelů elektrické energie nevyužijeme,“ vysvětluje mluvčí Českého rozhlasu.

Jaké hrozí sankce?

Pokud fyzická či právnická osoba do evidence poplatníků nepřihlásí včas, nebo uvede nepravdivé údaje o důvodu osvobození či o počtu zaměstnanců, vystavuje se riziku, že bude muset kromě dlužné částky uhradit i přirážku 5 000 korun za rozhlas a 10 000 korun za televizi.

V případě, že jednotlivci i firmy přihlášené k poplatku včas nezaplatí, hrozí jim ze zákona přirážka 1 000 korun.