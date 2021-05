Divácká rada vyzvala poslance, aby odložili volbu nových členů Rady ČT

Divácká rada je podle svého vyjádření přesvědčena o profesionalitě práce zaměstnanců České televize (ČT) a o jejím neocenitelném přínosu pro občany, zejména během pandemie covidu-19.

„Členové Divácké rady však považují současný politický tlak na ČT za ohrožení její nezávislosti a za oslabení veřejné služby. Jako zástupci Divácké rady vás proto žádáme, aby byla volba nových členů Rady ČT odložena do doby, než se jednoznačně vyřeší všechny otevřené otázky spojené s celým nominačním procesem,“ uvádí dopis, který podepsalo 44 různých organizací nebo jejich zástupců.

Na konci dubna dostali členové volebního výboru analýzu, která se zabývá tím, zda organizace, které podle zákona navrhují kandidáty do Rady ČT, splňují zákonem stanovené podmínky. Podle analýzy, kterou zpracoval advokát Jiří Kučera, některé z nich podmínky nesplňují.

Zákon o ČT stanoví, že návrhy kandidátů na členy rady předkládají Sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Z kandidátů pak vybírají nové radní poslanci.

Odborové sdružení Média pak v pondělí apelovalo na poslance, aby do rady vybrali takové osobnosti, které budou přispívat k rozvoji základního poslání veřejnoprávního média. Do užšího výběru se podle předsedy sdružení Jiřího Hubičky takoví kandidáti většinou nedostali. Veřejnost by pode něj měla znát důvody, které vedly zákonodárce k výběru nominovaných kandidátů, což může podle něj zaručit pouze veřejná volba.

Poslanci mají vybírat z 12 finalistů, které z 55 uchazečů vybral volební výbor. Do finále postoupili publicisté Jefim Fištejn a Pavel Černocký, prezident organizace proti odzbrojování Liga Libe Pavel Černý a předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Šanci usednout v televizní radě mají také někdejší vedoucí pracovníci České televize Karel Novák a Radek Žádník, někdejší členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová a právník Jaroslav Kravka. Do sněmovní volby výbor vyslal rovněž nominanta Anglo-americké vysoké školy Jiřího Grunda a Petra Brozdu, kterého navrhl spolek pro studium duchovní hudby Musica Templi.

Člen volebního výboru Tomáš Martínek (Piráti) v pondělí na Twitteru oznámil, že Jiří Grund se kandidatury vzdal z osobních důvodů.

Tomáš Martínek @TomasMartinekCZ Kandidát do Rady České televize Jiří Grund oznámil rezignaci na post kandidáta. Společně s @DolinekPetr jsme požádali o svolání mimořádného volebního výboru PSP ČR, aby bylo ve volbě do Rady ČT na plénu Sněmovny k dispozici 12 kandidátů, jak předpokládá zákon. #radact oblíbit odpovědět

Ještě před sněmovní volbou se proto bude muset sejít volební výbor, aby zvolil dvanáctého kandidáta. Podle Martínka se nabízí navázat na předchozí výběr a nominovat toho, kdo měl dále nejvíce hlasů. Shodně osm hlasů v předchozí volbě měli Michal Klíma a Michael Mann.

V patnáctičlenné radě skončí v závěru května mandát Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánovi Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a Danielu Váňovi. Dědič a Kašparů se o znovuzvolení neucházeli. Kratochvíl a Váňa kandidují znovu a jsou mezi lidmi, které výbor poslal do sněmovní volby.