Discovery Channel mění logo

Novým logem složeným z glóbu umístěného uvnitř písmene D, který představuje všechny kontinenty, stanice odkazuje na své působení po celém světě.

„Globální rebrandingová iniciativa značky Discovery vzdává hold dědictví naší značky a zároveň jí propůjčuje nový význam do budoucna. Je pro nás velmi důležité, abychom našim divákům připomněli, kdo jsme, a zároveň se zdokonalovali pro příští generaci,“ vysvětlila Vicoria Daviesová, senior viceprezidentka a generální manažerka Discovery Inc. pro střední a východní Evropu, Středozemí a Střední Asii.

Dodala, že zeměkoule byla vždy základem obchodní značky Discovery. „Chceme, aby to tak naši současní i budoucí fanoušci vnímali. Dále urychlujeme inovace a přinášíme inspiraci do budoucna, zásobujeme nadšené fanoušky skrze jejich obrazovky novými produkty a službami, abychom jim pomohli objevovat svět,“ doplnila Daviesová.

Oživení značky se rozběhlo v USA už v dubnu napříč televizními, rozhlasovými a digitálními platformami Discovery a od poloviny září začne ve střední a východní Evropě, Středozemí a Střední Asii.

Se změnou loga se mění i obsahový plán, kterým stanice diváky láká na autentické příběhy. Programové schéma staví na základních pilířích kanálu, jako jsou věda, příroda, technika, vynálezy nebo dobrodružství. Zároveň představí hlavní hvězdy a pořady, mezi nimi například: dokumentární sérii Proč nenávidíme (Why we hate), seriál Lovci odpadu (Salvage Hunters) o moderním lovci pokladů, který zachraňuje architektonické skvosty. Diváci se mohou těšit i na pořad Everest: The First Ascent (Everest: První výstup) či na sociální experiment Muž, žena, dítě, divočina (Ed Stafford: Man, Woman, Child, Wild).