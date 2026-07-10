Mezi zadavateli získaly tři a více nominací společnosti AC Sparta Praha, Dinosauria Museum Prague, Dr. Max, Platforma VIZE 0, SK Slavia Praha a Stavební spořitelna České spořitelny.
Mezi agenturami se na shortlistech nejčastěji objevují 2Score, Agentura GEN, AMI Digital, Kotelna 55, Lafluence, Stink Films, TRIAD Prague a Wellen, které získaly tři a více nominací.
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Startuje nový ročník Direct Impact Czech, AKA poprvé jako jediný organizátor
„Porota letos ocenila zejména projekty, které stály na silném strategickém základu. Rozhodující byla schopnost vycházet z kvalitního insightu, stanovit si měřitelné cíle a přesvědčivě doložit výsledky. Do finále proto postoupily práce, které ukázaly, že promyšlená strategie a dobře provedená exekuce přinášejí skutečný komunikační dopad,“ popsala ředitelka soutěže Michaela Pišiová.
Nejsilnější konkurence letos panovala v kategoriích Integrovaná komunikace, Inovativní myšlenka nebo koncept a Sociální média a brandový obsah, které tradičně patří mezi nejobsazovanější disciplíny soutěže.
Direct Impact Czech oceňuje kvalitu komunikačních řešení v oblasti integrované komunikace, direct marketingu, aktivací, retailu, digitálních inovací i dalších disciplín. Porota hodnotí především kvalitu strategie, kreativního konceptu, provedení a výsledků – tedy to, jak komunikace funguje v praxi a jak dokáže aktivovat cílové skupiny.
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AKA a ADC spouštějí iniciativu Síla nápadu, chtějí vrátit kreativitě její hodnotu
„Letošní zájem o integrované kampaně ve spojení s inovacemi a sociálními sítěmi dokazuje, že přihlašovatelé stále více hledají komunikační řešení, která propojují kreativitu, technologie i měřitelný dopad. Právě schopnost vytvořit silnou myšlenku a efektivně ji rozvíjet napříč různými kanály dnes patří mezi klíčové faktory úspěšných kampaní,“ uvedla předsedkyně poroty Markéta Moreno.
Vítězové jednotlivých kategorií budou vyhlášeni 17. září v pražském klubu Jazz Dock. Medailisté národního kola zároveň získají možnost reprezentovat Českou republiku v evropském kole soutěže Impact Awards Europe.