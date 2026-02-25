„Direct Impact Czech je místem, kde se ukazuje kvalita práce s publikem, architektura kanálů i schopnost převést strategii do funkčního řešení. Chceme vyzdvihnout promyšlené a řemeslně kvalitní projekty bez ohledu na velikost rozpočtu,“ uvedla ředitelka soutěže a projektů AKA Michaela Pišiová.
V soutěži mohou agentury i zadavatelé bojovat o prvenství v 17 kategoriích — od integrované komunikace a přímé B2B a B2C komunikace přes eventový a in-store marketing, retailové a digitální inovace až po produktové launch kampaně, budování značky či projekty pro veřejného zadavatele. Samostatně jsou oceňovány také práce s malým rozpočtem, inovativní koncepty a projekty v oblasti charitativního a neziskového marketingu.
„Na medailisty z národního kola následně čeká evropské kolo, kde mohou změřit síly s kolegy například z Velké Británie, Irska, Španělska, Itálie nebo Ukrajiny. Tento nadnárodní kontext dává českým projektům příležitost obstát v širší konkurenci a potvrzuje, že kvalitní a funkční komunikace je univerzálním jazykem napříč trhy,“ doplnil odborný garant soutěže a ředitel agentury WELLEN Petr Šimek.
Direct Impact Czech se v posledních letech vyvinul z direct a promo soutěže v platformu pokrývající integrovanou komunikaci, digitální řešení, retail, in-store a zážitkové projekty, inovace i práci s daty a personalizací. Oceňuje kvalitu strategie, kreativního konceptu, exekuce i schopnost značek aktivovat a zapojit cílové skupiny v reálném i online prostředí.
Portfolio AKA soutěž Direct Impact Czech obohatila na sklonku loňského roku a aktuální ročník je tak prvním, který se koná v režii nového majitele.
„AKA vychází ze zkušeností s organizací soutěže Effie Awards Czech Republic, včetně práce s porotami a transparentní metodikou hodnocení. Přijetí Direct Impact Czech do platformy asociace soutěži poskytne stabilní zázemí a posílí její důvěryhodnost i dlouhodobou perspektivu,“ dodala výkonná ředitelka AKA Radana Čechová.
Letošní ročník startuje 26. února. Uzávěrka přihlášek je plánována na 28. dubna, přičemž zvýhodněná sazba pro přihlášky v režimu super early bird končí 15. března. Vítězové budou vyhlášeni 17. září.