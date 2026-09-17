„Letošní výsledky dobře ukazují, jak široký je záběr soutěže Direct Impact Czech. Mezi oceněnými jsou projekty ze sportu, retailu, digitální komunikace, neziskového sektoru i integrovaných kampaní,“ uvedl vedoucí sekce aktivačních agentur AKA a CEO agentury Garp Integrated Ondřej Gottwald.
Dodal, že vedle velkých značek uspěla i menší a úzce zaměřená řešení. „Tato pestrost ukazuje, jak široké spektrum nástrojů, kanálů a formátů dnes značky využívají k aktivaci a zapojení svých cílových skupin,“ doplnil Gottwald.
Ocenění Agentura ročníku má TRIAD Prague. Porota při rozhodování kladla důraz především na konzistentní kvalitu napříč různými projekty a kategoriemi. TRIAD podle ní prokázal šíři strategického uvažování, výraznou kreativitu i schopnost převést silnou myšlenku do kvalitně provedené a funkční kampaně. Podle poroty je znakem výborné agenturní práce dlouhodobě vysoká úroveň napříč různými zadáními.
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Titul Zadavatel ročníku patří AC Sparta Praha. Porota ocenila zejména schopnost dávat prostor kreativitě, originalitě a různorodým komunikačním přístupům, a přitom zachovat jasnou a rozpoznatelnou identitu značky. Sparta letos uspěla s odlišnými typy projektů napříč několika kategoriemi a podle poroty ukázala, že dokáže svou značku rozvíjet různými směry, experimentovat a otevírat ji novým nápadům, aniž by ztratila svou konzistenci.
Hlavní ocenění Grand Prix pak patří projektu „Bouračka.cz – online hlášení o nehodě“ od McCANN Prague pro Českou kancelář pojistitelů ve spolupráci se STINK a Hero & Outlaw. Porota ocenila především spojení silného nápadu, precizního provedení a skutečného dopadu. Byla pro ni rozhodující i schopnost propojit chytrou komunikaci s řešením, které funguje v praxi a ovlivňuje chování lidí.
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„Řada výrazných projektů letos uspěla ve více kategoriích současně. Znovu se tak potvrzuje, že silný komunikační koncept dnes přirozeně propojuje různé disciplíny a dokáže fungovat napříč různými kanály i formáty,“ poznamenala ředitelka soutěže Direct Impact Czech Michaela Pišiová.
Mezi nejúspěšnější projekty letošního ročníku napříč jednotlivými kategoriemi patří například projekt „Kouzlo derby: Když fotbal vstoupil do kin“ od AC Sparta Praha, který vznikl ve spolupráci s Bontonfilmem. V kategorii Charitativní a neziskový marketing pak porotu nejvíce oslovilo Dentsu Czech Republic s projektem „Jídlo, jaké svět neviděl“ pro Českou federaci potravinových bank, který vznikl ve spolupráci s Boogiefilms, Dentsu Creative a Kabelovna Studios.
Kategorie Influencer marketing má hned dva vítěze. Svengali Communications zabodovala s projektem „Mladá krev do Sněmovny: 30 pod 30“ pro Institut politické participace mladých. Na nejvyšší příčku dosáhla také agentura TRIAD Prague s projektem „Čistím záchod: Dom & Estos zvedli lidi z mísy“ pro Unilever, připraveným ve spolupráci s Mindshare.
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Mezi Nízkorozpočtovými kampaněmi si stříbrnou příčku připsala Kotelna 55 s projektem „Jak oživit dinosaury“ pro Dinosauria Museum Prague. Kategorii Produktový launch, relaunch nebo trial ovládla agentura Knowcomm s projektem „BAUHAUS je všude!“ pro BAUHAUS.
Stříbro v kategorii Přímá B2B a B2C komunikace patří projektu „Slavia a Pasta aneb dresy, které změnily pohled Česka na merchandising“ od SK Slavia Praha, který vznikl ve spolupráci s Pasta Oner, Fanshop SK Slavia Praha a Castore. Hned dvě bronzová ocenění si z kategorie Retail koncept odnáší agentura WELLEN. Projekt „Jak posunout banku do budoucnosti“ připravila pro Českou spořitelnu, zatímco „Od služby k zážitku: CEWE miluje fotky“ vznikl pro CEWE Color.
V kategorii Sociální média a brandový obsah stanula nejvýše AMI Digital s projektem „Akce rekonstrukce! Splněný sen: Když finanční instituce místo reklamy natočí reality show“ pro Stavební spořitelnu České spořitelny.
Letošní ročník byl prvním, který se uskutečnil plně pod hlavičkou Asociace komunikačních agentur (AKA). Do finále postoupilo 53 přihlášek napříč 15 soutěžními kategoriemi. Medailisté národního kola získávají možnost reprezentovat Českou republiku také v evropském kole soutěže Impact Awards Europe.