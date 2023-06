DIGIMEDIA: Bude další sportovní kanál, Prima chystá nové programy

Obavy diváků, že by po roce 2030 přišli o možnost bezplatného příjmu televizního signálu na klasickou anténu na konferenci rozptýlil vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.

Zachování terestrického televizního vysílání podpořil i předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Marek Ebert a zástupci provozovatelů vysílacích sítí i televizního vysílání.

Nové programy

„Letošní rok přinesl po několika letech velký zájem nových hráčů o vstup do zemského digitálního televizního vysílání,“ připojil generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.

„V našich sítích odstartovaly dva nové celoplošné programy Spektrum Home a A11 a další dva, A11 Sport a Topmerch, se k tomu chystají. Rozjednané máme i další,“ dodal Mastník, z jehož prezentace vyplynulo, že televize Prima má v celoplošném multiplexu 23 zamluvené pozice pro další tři programy, z toho jeden ve vysokém rozlišení obrazu.

„Podrobnosti oznámíme v pravý čas,“ odmítl specifikovat zaměření plánovaných stanic generální ředitel Primy Marek Singer.

Matúš Bubeník ze společnosti Perinvest Media informoval o plánech nového sportovního kanálu A11 Sport, který vstoupí na český trh v průběhu léta. „Využijeme toho, že máme přetlak obsahu, přenosů z juniorských a nižších sportovních soutěží z českých sportovních hal, které zprostředkovávají chytré kamery Sportway. Kromě lineárního vysílání v DVB-T2 nabídneme obsah i přes HbbTV,“ dodal.

Podle něho bude možné v hybridním vysílání souběžně šířit několik dalších živých streamů a vytvořit cosi jako „Sportflix“. Na projektu firma úzce spolupracuje s mediální skupinou A11.

Televizní poplatky a nerovnováha na trhu

Česká televize podle generálního ředitele Petra Dvořáka věří v přijetí komplexní novely zákona o ČT, jež by měla obsahovat redefinici televizního přijímače, aby se povinnost platit televizní poplatek vztahovala i na domácnosti, které sledují programy ČT online.

„Tímto způsobem přicházíme o 300 až 350 tisíc domácností, což by přineslo 450 milionů korun ročně,“ přiblížil Dvořák, podle něhož však nelze vyloučit, že opozice v Poslanecké sněmovně bude kvůli této novele zákona obstruovat. Představu svého nástupce Jana Součka, aby poplatek platila každá domácnost, která odebírá elektřinu, označil za řešení „půl hodiny po dvanácté“, které nemá šanci získat politickou podporu.

Podle generálního ředitele TV Nova Daniela Grunta však hrozí nerovnováha na trhu, protože pokud by zákonodárci odsouhlasili redefinici televizního přijímače a zároveň zvýšení televizního poplatku z dnešních 135 například na 180 korun měsíčně, měla by ČT k dispozici o více než dvě miliardy korun ročně navíc oproti současné situaci. Šéf Primy Marek Singer míní, že by to vedlo k pokřivení trhu s produkčními společnostmi.

Počet placených kanálů roste

Michaela Suráková ze společnosti Atmedia Czech upozornila na pozvolný nárůst počtu placených televizních kanálů v České republice i jejich podílu na sledovanosti, protože stoupá počet placených televizí, které měří peoplemetry. „Placenou televizi využívá už více než polovina diváků v České republice, konkrétně v druhém pololetí 2022 do bylo 57 % populace,“ upozornila Suráková.

I placené televize ale využívání možnosti free-to-air vysílání, ať už jde o vstup původně placeného kanálu Spektrum Home do DVB-T2 nebo vysílání hudebních kanálů Óčko Black a Óčko Expres v regionálních sítích DVB-T Českých Radiokomunikací. „Primárním distribučním kanálem těchto programů je internet a sociální sítě, v DVB-T jde o takovou ochutnávku,“ podotkl generální ředitel Óčka Štěpán Wolde.

Růst zájmu o placenou televizi staví především na stále populárnějších IPTV službách. To je také jediná televizní platforma, která v posledních letech zvyšuje podíl na českém trhu. Zvyšujícím se zájmem o IPTV a streamovací služby argumentoval prezident Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) Jiří Grund při vznesení požadavku, aby stát přidělil část frekvenčního pásma 600 MHz, které dnes využívá terestrické televizní vysílání, mobilním operátorům.

Podle jeho slov sice 54 % domácností deklaruje příjem televizního signálu přes DVB-T2, ale nikdo není schopen říci, kolik času stráví skutečně u lineárního vysílání a kolik u sledování streamovacích služeb přes internet.

Podle průzkumu, který si nechala asociace zpracovat, diváci sledují televizní obsah především přes internet. S tím však nesouhlasila Tereza Šimečková z agentury Nielsen Admosphere ani Nikola Chrenčíková Pařízková ze společnosti Digital Broadcasting i generální ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník.

Generální ředitel ČT Petr Dvořák označil prezentaci APMS za „žonglování s čísly“, protože průzkum vycházel z dat od internetové populace a zcela pominul diváky starší 65 let.

ČT vysvětlila spolupráci s Voyo

Ředitel divize vývoje a nových médií ČT Jan Maxa se vrátil k medializované spolupráci ČT s placenou streamovací službou Novy Voyo. Podle Maxy se nejprve na ČT obrátil Netflix, který usiloval o užší spolupráci při vývoji nových dramatických formátů. ČT se poté rozhodla oslovit i další hráče, kromě jiných Voyo.

„Netflix nám nakonec nebyl schopen předložit žádnou konkrétní nabídku, na rozdíl od Voya,“ uvedl Maxa s tím, že k tomuto typu spolupráce byla ČT fakticky donucena kvůli svojí finanční situaci a hledání dalších zdrojů příjmů.

Veřejnoprávní televize se nebrání podobné spolupráci s dalšími hráči na trhu, což kvitoval ředitel VOD televize Prima Josef Beneš, podle něhož by Prima měla rovněž zájem.

Konference DIGIMEDIA 2023, kterou pořádá Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace (AČRA-MK), se konala pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva kultury, ČTÚ a Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Generálním partnerem byla Česká televize, která tradičně poskytuje prostor pro konání akce.

Konference, jejíž první ročník se konal v roce 2005, je největším setkáním zástupců provozovatelů televizního a rozhlasového vysílání, internetových a mobilních služeb, operátorů vysílacích sítí a státních regulačních orgánů v Česku.