Deník Právo v novém. Od června změní font, logo i počet stran

Druhý muž SOCDEM, bývalý ministr zahraničí i kultury Lubomír Zaorálek, zpochybnil, že by sociální demokraté mohli jít do voleb do Sněmovny na kandidátkách opozičního hnutí ANO. „Jít na kandidátky...

Polovina mladých lidí by preferovala svět bez internetu, chtějí i digitální noční klid

Téměř polovina mladých lidí by raději žila ve světě, kde neexistuje internet. Zjistil to britský průzkum, o kterém informoval server The Guardian. Téměř 70 procent mladých lidí ve věku 16 až 21 let...