Partner Křetínského zaručil zaměstnancům a novinářům vliv v Le Monde

Další z akcionářů Xavier Niel už dříve takzvané právo na souhlas podepsal a ve čtvrtek navrhl další změny, které by zajistily nezávislost listu Le Monde.

Obchodní partneři Pigasse a Daniel Křetínský nyní drží 26,66 procenta ve společnosti Le Monde Libre, která má kontrolu nad 75 procenty kapitálu deníku Le Monde. Dalších 26,66 procenta vlastní telekomunikační magnát Niel a stejný podíl měl i Pierre Bergé, který v roce 2017 zemřel. Zbylých 20 procent vlastní španělská mediální skupina Prisa.

Zbývajících 25 procent ve vydavatelské skupině Groupe Le Monde, kterou neovládá společnost Le Monde Libre, je v držení takzvané pôle d’indépendance. To je nezávislé sdružení, které zastupuje novináře, zaměstnance a skupinu čtenářů.

Vlastnická struktura francouzského deníku Le Monde

Pigasse podle listu Le Monde „po intenzivních jednáních“ podepsal takzvané právo na souhlas, které skupině pôle d’indépendance zaručí vliv pro případ, kdy by se většinový akcionář Le Monde Libre rozhodl zbavit rozhodující části svého podílu. Niel svůj závazek stvrdil podpisem dohody minulý týden. Pigassovi se původní dohoda nelíbila, podle deníku Le Monde podepsal její pozměněnou verzi.

Podpis požadovala skupina novinářů, zaměstnanců a dalších také po Křetínském. Daniel Častvaj, člen představenstva firmy Czech Media Invest (CMI), kterou Křetínský spoluvlastní a řídí, ČTK minulý týden řekl, že Křetínský ze své pozice nemá v záležitosti pravomoc nic podepsat. Křetínský vlastní 49procentní podíl v holdingu Le Nouveau Monde, skrze který Pigasse kontroluje svůj podíl v Le Monde Libre.

Po oznámení o Pigassově podpisu zveřejnil jeden z dalších podílníků Xavier Niel návrh na změnu struktury Le Monde Libre. Sto procent kapitálu společnosti, která ovládá ze 75 procent vydavatelství Groupe Le Monde, by podle něj mělo být vloženo do nadace, aby se tak zajistila nezávislost novinářské práce.

Niel také oznámil, že je připraven vyhovět Pigassovu návrhu a odkoupit od španělské společnosti Prisa polovinu jejího 20procentního podílu v Le Monde Libre.

Pigasse a Křetínský o koupi 20procentního podílu Prisy jednají už delší dobu. Pokud by ho získali, což by se podle dřívějších informací agentury AFP mělo stát do konce roku, měli by v Le Monde Libre podíl 46,66 procenta. S polovinou podílu, kterou by měli získat od zesnulého Bergého, tedy 13,3 procenta, by se tak v březnu 2021 dostali na téměř 60 procent.

Niel ve čtvrtek uvedl, že se na transakci bude podílet, pokud Pigasse bude souhlasit s následným přesunem akcií Prisy skupině novinářů a zaměstnanců, jejichž pozice ve společnosti by se tím posílila a s ní i jejich nezávislost. Skupina pôle d’indépendance by podle Niela měla akcie dostat za symbolické jedno euro. Skupina tento Nielův návrh vítá. Podle ní by to „zachovalo rovnováhu“ a posílilo práva novinářů, zaměstnanců a dalších členů skupiny.

Ultimátům, které novináři listu Le Monde dali Pigassovi, vypršelo v úterý. Na jejich podporu minulý týden vystoupili v otevřeném dopise mimo jiné bývalý polský prezident Lech Walesa, spisovatel Salman Rushdie nebo americký whistleblower Edward Snowden.