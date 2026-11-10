Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

V Czech Social Awards 2026 uspěli Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý či Záchranka

Autor:
  16:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Czech Social Awards | foto: Petr Klapper

Dvanáctý ročník Czech Social Awards 2026 zná vítěze. Mezi oceněnými jsou Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý, Cyril Děckař, projekt Díky, že můžem!, aplikace Záchranka nebo tvůrce Dave Lifestyle. Vítěze jednotlivých kategorií určila hlasováním veřejnost z finalistů vybraných odbornou porotou. Ocenění budu vítězům předána 12. listopadu. Ocenění Osobnost roku a Social Special Award budou odhalena až během tohoto večera.

Czech Social Awards každoročně oceňují inspirativní osobnosti, značky a projekty, které prostřednictvím sociálních sítí oslovují veřejnost, přinášejí nové nápady, baví, vzdělávají nebo přispívají k pozitivním změnám ve společnosti.

Novinkou letošního ročníku je vyhlášení vítězů ještě před samotným galavečerem. Zatímco v předchozích letech se výsledky odhalovaly až během slavnostního programu. Finálový večer tak nebude pouze okamžikem očekávání výsledků, ale především příležitostí k osobnímu setkání, předání trofejí a oslavě všech nominovaných, vítězů i celé komunity Czech Social Awards.

Vítězové Czech Social Awards 2026
Kategorie Vítěz
Digitální tvůrceKluci z Prahy
ZábavaDodikovo
PodcastČestmír Strakatý
Firemní podcastDm podcast
ZnačkaKnihkupectví Luxor
AplikaceZáchranka
Influencer marketingHaier × Chili Ta
Společenský dopadDíky, že můžem!
Sportovní projektŠvihej
Philadelphia Food AwardDave Lifestyle
Nuna Baby AwardCyril Děckař
Dermacol Beauty AwardKataZee

Slavnostní večer ale i tak přinese překvapení. Teprve během galavečera budou totiž odhaleni držitelé ocenění Osobnost roku a Social Special Award. Obě ocenění vyzdvihují osobnosti, jejichž působení přesahuje samotnou tvorbu na sociálních sítích a přináší inspiraci, nové pohledy nebo pozitivní společenský dopad.

Czech Social Awards 2026 spouští hlasování. Rozhodněte o vítězích dvanácti kategorií

Dvanáctý ročník Czech Social Awards vyvrcholí ve čtvrtek 12. listopadu 2026 v prostorách Mercedes-Benz SAGA Praha. Slavnostním večerem provede moderátorka Zorka Hejdová.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

„Budeme bojovat dál.“ Za poplatky ČT a ČRo demonstrovaly na Václaváku tisíce lidí

Na Václavském náměstí pak protest v symbolickém čase 16:36 vrcholí. Za...

Tisíce lidí se v úterý v symbolickém čase 16:36 sešly na Václavském náměstí v Praze, aby podpořily nezávislost veřejnoprávních médií. Protestní pochod zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu,...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v...

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Soumrak punkerů? Fall Out Boy v Praze odstartují své dosud největší turné

Kapela Fall Out Boy

Americká pop-punková kapela Fall Out Boy odstartuje 17. května v pražské O2 areně koncertní turné Twilight of the Punks. Společně s oznámením turné také zveřejnila nový singl Aces. Jako speciální...

10. listopadu 2026  16:05

Stát dluží zemědělcům a lesníkům za ekologické újmy stovky milionů

ilustrační snímek

Stát dluží zemědělcům, lesníkům nebo rybářům stovky milionů korun na takzvaných újmách, tedy náhradě škod za to, že hospodáři jsou omezení ve své práci kvůli ochraně přírody. Jde například o omezení...

10. listopadu 2026

V Czech Social Awards 2026 uspěli Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý či Záchranka

Czech Social Awards

Dvanáctý ročník Czech Social Awards 2026 zná vítěze. Mezi oceněnými jsou Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý, Cyril Děckař, projekt Díky, že můžem!, aplikace Záchranka nebo tvůrce Dave Lifestyle. Vítěze...

10. listopadu 2026

Do centra Prahy vyrazil průvod studentů na podporu médií. Zapojili se i v regionech

Přímý přenos
Studenti protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. (10....

Vysokoškolští studenti dnes opět protestují proti změně financování veřejnoprávních médií. Akce se konají v Praze i dalších městech, v metropoli vyvrcholí v symbolických 16:36 hodin demonstrací na...

10. listopadu 2026  10:41,  aktualizováno  15:59

Dálniční apokalypsa v Bulharsku. V mlze se srazily desítky aut, nejméně 12 mrtvých

Hromadná srážka desítek vozidel na dálnici na jihovýchodě Bulharska si vyžádala...

Několik hromadných srážek desítek vozidel si ráno na dálnici nedaleko města Jambol na jihovýchodě Bulharska vyžádalo nejméně 12 mrtvých a 51 zraněných. Úřady nehodu připisují mlze a snížené...

10. listopadu 2026  12:37,  aktualizováno  15:48

Pavel přijme na Hradě Babiše. Budou řešit bezpečnost i připravenost na krize

Prezident Petr Pavel se zúčastnil jednání vlády Andreje Babiše. (2. listopadu...

Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se ve středu ráno setkají na Pražském hradě. V 8:00 se uskuteční jejich pravidelné a plánované jednání, uvedla Kancelář prezidenta republiky. Mimo diskuzi...

10. listopadu 2026  15:48

Prezidentské volby ve Francii 2027: Kdy budou a kdo kandiduje

Kdy budou prezidentské volby ve Francii roku 2027 a kdo se uchází o post hlavy státu?

Francii čekají na jaře 2027 prezidentské volby, které rozhodnou o nástupci Emmanuela Macrona. Současný prezident se po dvou po sobě jdoucích funkčních obdobích znovu ucházet o Elysejský palác nemůže....

10. listopadu 2026  15:46

Otřes ODS přišel z Děčína. Předsednictvo dostaňme pod tlak, vyzývá strůjce vzpoury

Premium
Náměstek primátora města Děčín Narcis Tomášek (ODS)

Po sérii průzkumů s nevýraznými preferencemi se v ODS nahlas mluví o možné výměně vedení. Vše přitom začalo možná překvapivě v Děčíně. „Moc jsem si od toho nesliboval,“ přiznává v rozhovoru pro iDNES...

10. listopadu 2026  15:40

Znásilnění čtrnáctileté si natáčel a video rozeslal. Místo podmínky půjde do vězení

ilustrační snímek

Pod záminkou, že si u něj může uschovat koloběžku, vylákal tehdy mladistvý chlapec čtrnáctiletou dívku do bytu svých rodičů, kde ji podle verdiktu soudu znásilnil. Nedobrovolný sex navíc natočil a...

10. listopadu 2026  15:22

Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u Prahy

Dvě auta ujížděla policii přes celé Česko. Jedno chytli, druhé našli prázdné u...

Z Jihomoravského kraje až do Prahy prchala v úterý vozidla řízená cizinci podezřelými z majetkové trestné činnosti. Jedno auto se policistům podařilo odchytit na Vysočině, druhý řidič ujížděl až k...

10. listopadu 2026  15:19

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Politické divadlo, pomáhá to nepřátelům, kritizuje Hegseth návrh impeachmentu

Pete Hegseth (10. listopadu 2026)

Americký ministr obrany Pete Hegseth označil snahu o podání ústavní žaloby na jeho osobu kvůli válce v Íránu za politické divadlo, které selže. Nepřátelům Spojených států podle jeho názoru takové...

10. listopadu 2026  14:53,  aktualizováno  15:19

„Jede se schovat.“ Opozice tepe Babiše za neúčast na oslavách 17. listopadu

Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026)

Opozice ostře kritizuje rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) nezúčastnit se oslav 17. listopadu. Premiér bude v té době spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany...

10. listopadu 2026  11:04,  aktualizováno  15:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.