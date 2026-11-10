V Czech Social Awards 2026 uspěli Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý či Záchranka

Czech Social Awards každoročně oceňují inspirativní osobnosti, značky a projekty, které prostřednictvím sociálních sítí oslovují veřejnost, přinášejí nové nápady, baví, vzdělávají nebo přispívají k pozitivním změnám ve společnosti.
Novinkou letošního ročníku je vyhlášení vítězů ještě před samotným galavečerem. Zatímco v předchozích letech se výsledky odhalovaly až během slavnostního programu. Finálový večer tak nebude pouze okamžikem očekávání výsledků, ale především příležitostí k osobnímu setkání, předání trofejí a oslavě všech nominovaných, vítězů i celé komunity Czech Social Awards.
|Kategorie
|Vítěz
|Digitální tvůrce
|Kluci z Prahy
|Zábava
|Dodikovo
|Podcast
|Čestmír Strakatý
|Firemní podcast
|Dm podcast
|Značka
|Knihkupectví Luxor
|Aplikace
|Záchranka
|Influencer marketing
|Haier × Chili Ta
|Společenský dopad
|Díky, že můžem!
|Sportovní projekt
|Švihej
|Philadelphia Food Award
|Dave Lifestyle
|Nuna Baby Award
|Cyril Děckař
|Dermacol Beauty Award
|KataZee
Slavnostní večer ale i tak přinese překvapení. Teprve během galavečera budou totiž odhaleni držitelé ocenění Osobnost roku a Social Special Award. Obě ocenění vyzdvihují osobnosti, jejichž působení přesahuje samotnou tvorbu na sociálních sítích a přináší inspiraci, nové pohledy nebo pozitivní společenský dopad.
|
Czech Social Awards 2026 spouští hlasování. Rozhodněte o vítězích dvanácti kategorií
Dvanáctý ročník Czech Social Awards vyvrcholí ve čtvrtek 12. listopadu 2026 v prostorách Mercedes-Benz SAGA Praha. Slavnostním večerem provede moderátorka Zorka Hejdová.