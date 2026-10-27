Letošní finalisté
Podcast
Společenský dopad
Sportovní projekt
Digitální tvůrce
Philadelphia Food Award
Nuna Baby Award
Dermacol Beauty Award
Zábava
Aplikace
Značka
Firemní podcast
Influencer marketing
Do letošního ročníku nominovala veřejnost osobnosti, značky a projekty, které v uplynulém roce výrazně rezonovaly v českém digitálním prostoru. Odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu, akademické sféry a předchozích držitelů ocenění z nich následně vybrala finalisty ve dvanácti kategoriích.
O přízeň hlasujících se tak ucházejí známí podcasteři, influenceři a tvůrci zábavného obsahu, ale také projekty, které pomáhají druhým, inspirují ke zdravějšímu životnímu stylu nebo přinášejí inovace.
Hlasujte pro své favority
Veřejné hlasování končí ve čtvrtek 5. listopadu 2026. Hlasovat lze na webu Czech Social Awards prostřednictvím platformy Blueberry PoP s využitím hlasovací metody D21, za jejímž vznikem stojí matematik Karel Janeček. Metoda umožňuje hlasujícím podpořit více kandidátů a vyjádřit tak širší spektrum svých preferencí.
Hlasování navíc může přinést radost nejen vítězům. Z hlasujících totiž budou vylosováni tři výherci. Každý z nich získá poukaz od Amazing Places v hodnotě 10 tisíc korun.
Vítěze poznáme ještě před slavnostním finále
Czech Social Awards letos mění zavedený scénář. Poprvé v historii budou vítězové jednotlivých kategorií představeni už v pondělí 9. listopadu na webu a sociálních sítích Czech Social Awards.
Slavnostní finále 12. listopadu tak nabídne nový formát. Místo tradičního čekání na výsledky dostanou prostor samotní vítězové, jejich příběhy, zkušenosti i osobní setkání s dalšími osobnostmi české digitální scény.
„Chtěli jsme letošnímu ročníku vdechnout novou energii. Aby nominovaní nepřicházeli nervózní z toho, kdo vyhraje, ale s chutí se potkat, popovídat si, sdílet zkušenosti, společně slavit a navzájem se inspirovat. Proto vítěze představíme předem a večer bude oslavou celé komunity, s lehkostí a možná i s novým pohledem na to, co takové ocenění může znamenat,“ popsala organizátorka Czech Social Awards Michaela Derynková.
Vítězové si během večera osobně převezmou trofeje. Program nabídne rozhovory, inspirativní příběhy i prostor pro setkávání tvůrců, médií a značek.
Dvě ocenění zůstávají překvapením večera
Ačkoli vítězové dvanácti kategorií budou známi předem, o moment překvapení finále nepřijde. Přímo během večera budou odhaleni držitelé dvou speciálních ocenění – Osobnost roku a Social Special Award. Jejich jména zůstanou až do poslední chvíle tajemstvím.
Slavnostní finále 12. ročníku Czech Social Awards se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2026 v prostorách Mercedes-Benz Saga Praha. Večerem provede moderátorka Zorka Hejdová.
|
Czech Social Awards: ocenění mají Krajčovi, Geislerová i MasterChef Staša
Czech Social Awards oceňují osobnosti, tvůrce, značky a projekty, které inspirují, baví, pomáhají a obohacují český digitální prostor. Soutěž vznikla v roce 2013 jako ocenění Blogerka roku a postupně se rozrostla v jednu z významných událostí české scény sociálních médií. Mezi držitele trofejí z minulých let patří například Čestmír Strakatý, satirik TMBK, záchranář Marek Dvořák, značka GymBeam, Policie ČR nebo Nikol Leitgeb.