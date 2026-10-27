Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Czech Social Awards 2026 spouští hlasování. Rozhodněte o vítězích dvanácti kategorií

Autor:
  14:00
Czech Social Awards

Czech Social Awards | foto: Petr Klapper

Czech Social Awards
Marek Dvořák na Czech Social Awards (Praha, 7. června 2022)
Tereza Salte na předávání cen Czech Social Awards v pražském Centru současného...
Nikol Leitgeb a Petr Leitgeb na udílení Czech Social Awards (Praha, 16....
9 fotografií
Ocenění Czech Social Awards 2026 vstupuje do rozhodující fáze. Odborná porota vybrala finalisty a teď je vše na veřejnosti. Do 5. listopadu mohou lidé rozhodnout, kdo získá prestižní ocenění. Mezi nominovanými nechybí Čestmír Strakatý, Lucie Výborná, Kluci z Prahy ani projekty Nevypusť duši či Sanitka splněných snů. Letošní 12. ročník přináší i zásadní novinku, vítěze jednotlivých kategorií poznáme ještě před slavnostním finále.

Letošní finalisté

Podcast

  • Čestmír Strakatý
  • Lucie Výborná
  • Neurazitelný
  • Pindy z gyndy
  • Zpusy Club

Společenský dopad

  • Díky, že můžem!
  • Fuck Cancer
  • Konsent
  • Nevypusť duši
  • Sanitka splněných snů

Sportovní projekt

  • Confi by JO
  • Mystery Squads
  • SIDEQUESTY
  • Švihej
  • YOGAGANG

Digitální tvůrce

  • David Luu
  • Jiří Burýšek
  • Kluci z Prahy
  • Lucie Minářová
  • Rozárie Haškovcová

Philadelphia Food Award

  • Adam Rundus
  • Dave Lifestyle
  • Karolína Fourová
  • Marek Pavala
  • Recepty od Aničky

Nuna Baby Award

  • Cyril Děckař
  • Děti jsou taky lidi
  • Fyzio Kristy
  • Medička mudruje
  • MK Life první pomoc dětem

Dermacol Beauty Award

  • Diana Vitikačová
  • Eliška Matějková
  • Katazee
  • Mary Zhu
  • Mirka Česlová

Zábava

  • Andrejkajulie
  • Dodikovo
  • Klára Lhotská
  • Pruyem

Aplikace

  • MEDDI app
  • PUUBS.CZ
  • Rohlík.cz
  • Záchranka

Značka

  • EcoHaus
  • Knihkupectví LUXOR
  • LEJAAN
  • OREA Hotels & Resorts

Firemní podcast

  • CEO inspirace
  • ChariTALK
  • dm #prosteja
  • Fitness007
  • INSPIRACE BAŤA

Influencer marketing

  • Haier x Chili Ta
  • Hedepy x Kundosaki
  • Kärcher x Monika Leová
  • Marius Pedersen x Martin z Břečťanu
  • SONOS x Jirka Král a Petr Mára

Do letošního ročníku nominovala veřejnost osobnosti, značky a projekty, které v uplynulém roce výrazně rezonovaly v českém digitálním prostoru. Odborná porota složená ze zástupců médií, marketingu, akademické sféry a předchozích držitelů ocenění z nich následně vybrala finalisty ve dvanácti kategoriích.

O přízeň hlasujících se tak ucházejí známí podcasteři, influenceři a tvůrci zábavného obsahu, ale také projekty, které pomáhají druhým, inspirují ke zdravějšímu životnímu stylu nebo přinášejí inovace.

Hlasujte pro své favority

Veřejné hlasování končí ve čtvrtek 5. listopadu 2026. Hlasovat lze na webu Czech Social Awards prostřednictvím platformy Blueberry PoP s využitím hlasovací metody D21, za jejímž vznikem stojí matematik Karel Janeček. Metoda umožňuje hlasujícím podpořit více kandidátů a vyjádřit tak širší spektrum svých preferencí.

Hlasování navíc může přinést radost nejen vítězům. Z hlasujících totiž budou vylosováni tři výherci. Každý z nich získá poukaz od Amazing Places v hodnotě 10 tisíc korun.

Vítěze poznáme ještě před slavnostním finále

Czech Social Awards letos mění zavedený scénář. Poprvé v historii budou vítězové jednotlivých kategorií představeni už v pondělí 9. listopadu na webu a sociálních sítích Czech Social Awards.

Slavnostní finále 12. listopadu tak nabídne nový formát. Místo tradičního čekání na výsledky dostanou prostor samotní vítězové, jejich příběhy, zkušenosti i osobní setkání s dalšími osobnostmi české digitální scény.

„Chtěli jsme letošnímu ročníku vdechnout novou energii. Aby nominovaní nepřicházeli nervózní z toho, kdo vyhraje, ale s chutí se potkat, popovídat si, sdílet zkušenosti, společně slavit a navzájem se inspirovat. Proto vítěze představíme předem a večer bude oslavou celé komunity, s lehkostí a možná i s novým pohledem na to, co takové ocenění může znamenat,“ popsala organizátorka Czech Social Awards Michaela Derynková.

Vítězové si během večera osobně převezmou trofeje. Program nabídne rozhovory, inspirativní příběhy i prostor pro setkávání tvůrců, médií a značek.

Dvě ocenění zůstávají překvapením večera

Ačkoli vítězové dvanácti kategorií budou známi předem, o moment překvapení finále nepřijde. Přímo během večera budou odhaleni držitelé dvou speciálních ocenění – Osobnost roku a Social Special Award. Jejich jména zůstanou až do poslední chvíle tajemstvím.

Slavnostní finále 12. ročníku Czech Social Awards se uskuteční ve čtvrtek 12. listopadu 2026 v prostorách Mercedes-Benz Saga Praha. Večerem provede moderátorka Zorka Hejdová.

Czech Social Awards: ocenění mají Krajčovi, Geislerová i MasterChef Staša

Czech Social Awards oceňují osobnosti, tvůrce, značky a projekty, které inspirují, baví, pomáhají a obohacují český digitální prostor. Soutěž vznikla v roce 2013 jako ocenění Blogerka roku a postupně se rozrostla v jednu z významných událostí české scény sociálních médií. Mezi držitele trofejí z minulých let patří například Čestmír Strakatý, satirik TMBK, záchranář Marek Dvořák, značka GymBeam, Policie ČR nebo Nikol Leitgeb.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná

Tisíce lidí demonstrovaly na pražském Staroměstském náměstí proti zrušení...

Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Klempíř odvolá exšéfa ČT Dvořáka z fondu audiovize. Máme rozdílné pohledy, řekl

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) přichází na jednání vlády. Ta má na...

Ministerstvo kultury dnes odvolá exředitele České televize (ČT) Petra Dvořáka z čela představenstva Státního fondu audiovize. Sdělil to ministr Oto Klempíř (za Motoristy). Důvodem je podle něj...

27. října 2026  13:11,  aktualizováno  14:14

Izrael volí nový parlament. K urnám míří nejvíce lidí od roku 1977

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve volební místnosti během parlamentních...

V Izraeli probíhají parlamentní volby. V prvním hlasování od tragického teroristického útoku hnutí Hamás z října 2023 lidé rozhodnou, zda u vlády zůstane pravicová koalice premiéra Benjamina...

27. října 2026  6:28,  aktualizováno  14:04

Trumpovi před volbami škodí drahá nafta i benzin. Rychlé zlevnění však nehrozí

Americký prezident Donald Trump během předvolebního shromáždění v Crossroads...

Ceny nafty ve Spojených státech lámou rekordy, což výrazně komplikuje život tamním farmářům i dopravcům. Prezident Donald Trump se proto krátce před volbami do Kongresu snaží pohonné hmoty zlevnit....

27. října 2026  14:04

Finský prezident Stubb a norský premiér Störe mluvili s Putinem. Dánsku to vadí

Norský premiér Jonas Gahr Störe a finský prezident Alexander Stubb (20. října...

Finský prezident Alexander Stubb a norský premiér Jonas Gahr Störe jednali po telefonu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možnostech ukončení války Ruska proti Ukrajině, uvedl Stubbův úřad....

27. října 2026  10:49,  aktualizováno  14:01

Czech Social Awards 2026 spouští hlasování. Rozhodněte o vítězích dvanácti kategorií

Czech Social Awards

Ocenění Czech Social Awards 2026 vstupuje do rozhodující fáze. Odborná porota vybrala finalisty a teď je vše na veřejnosti. Do 5. listopadu mohou lidé rozhodnout, kdo získá prestižní ocenění. Mezi...

27. října 2026

V Hustopečích nad Bečvou začala druhá etapa sanace benzenu. Potrvá 17 měsíců

Pohled na místo u nádraží v Hustopečích nad Bečvou, kde pokračuje sanace...

V Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku začala druhá etapa rozsáhlých sanací po loňské nehodě vlaku s toxickým benzenem, zakázku vyhrála společnost Dekonta. Její odborníci na místě pracují již od...

27. října 2026

Alza chce dodávat léky na recept do boxů. Nezákonné, varuje ministerstvo

ilustrační snímek

Společnost Alza chce lidem dodávat léky na recept do svých výdejních boxů, využije k tomu plnou moc od pacienta. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje...

27. října 2026  13:47

Dlouhé roky informujeme jednostranně. Moderátor televize se omluvil Srbům

Srbská veřejnoprávní RTV se omluvila divákům za roky jednostranného...

Moderátor srbské veřejnoprávní televize RTV se omluvil divákům za to, že stanice po víkendových volbách neodvysílala oslavy příznivců vítězné Studentské kandidátky. Ale nejen za to. Přiznal i...

27. října 2026  13:45

Nápis na podporu ČT už zmizel, poslanec z ANO přesto podal trestní oznámení

Před kanceláří ANO v Hradci Králové už není nápis na chodníku (27. října 2026).

Nápis na podporu České televize, který před kanceláří hnutí ANO v Hradci Králové o víkendu nastříkal kandidát na náměstka primátorky Kamil Kubica z Pirátů, je pryč. Přesto to není uzavřená...

27. října 2026  13:39

Největší deeskalace od začátku války. Příměří v Oleškách má trvat šest dní

Snímek z dronového videa zachycuje zničená vozidla na ulici v Oleškách v Ruskem...

Rusko a Ukrajina oznámily, že v noci zavedly lokální příměří kvůli humanitární akci ve městě Olešky. Lidem v této Ruskem okupované obci u frontové linie mají být zajištěny dodávky potravin a léků,...

27. října 2026  2:36,  aktualizováno  13:28

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Možná přijde i poplatník? Kaiser a Lábus se neshodnou v otázce televize a rozhlasu

Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v silvestrovském pořadu Největší flám s Jiřinou...

Na internetu se od pondělního večera šíří video, ve kterém se herec Oldřich Kaiser souhlasně vyjadřuje ohledně aktuálního vládního návrhu na zrušení poplatků veřejnoprávním médiím. Jeho nerozlučný...

27. října 2026  13:19

Rekordní Hazlov. Kvůli volbám z obce přišly ke krajskému soudu čtyři podněty

ilustrační snímek

Celkem patnáct podnětů z Karlovarského kraje ohledně nedávno skončených komunálních voleb evidují u Krajského soudu v Plzni. Rekordmanem je v tomto ohledu Hazlov na Chebsku, odkud přišly podněty hned...

27. října 2026  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.