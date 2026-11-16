Czech Social Awards 2026: Osobností roku je Eliášová, Social Special Award má Kortus

Letošní ročník Czech Social Awards přinesl změnu formátu slavnostního večera. Vítězové dvanácti kategorií byli oznámeni pár dnů předem a tajemstvím byli pouze výherci kategorií Osobnost roku a Social Special Award.
Osobností roku byla ve čtvrtek vyhlášena influencerka Erika Eliášová. Ocenění pod záštitou iDNES.cz získala za mimořádný společenský přínos a schopnost využít svůj dosah na sociálních sítích ke skutečné změně. Prostřednictvím iniciativy na vybudování nového útulku pro opuštěná zvířata dokázala oslovit více než 33 tisíc dárců a pomoci vybrat přes 17 milionů korun. Cenu jí předal lékař a záchranář Marek Dvořák, držitel titulu Osobnost roku z předchozího ročníku. S letošní Osobností roku byla spojena také charitativní iniciativa Czech Social Awards. Díky charitativním vstupům na slavnostní večer se podařilo přispět částkou 225 tisíc korun na výstavbu nového útulku pro opuštěná zvířata.
Druhé mimořádné ocenění, Social Special Award 2026, získal chemik a autor projektu Klimatomluva Daniel Kortus, který se věnuje popularizaci vědeckých poznatků a srozumitelné komunikaci klimatických témat. V prostředí sociálních sítí přibližuje veřejnosti složité vědecké souvislosti. Nebojí se kontroverzních otázek, vyvrací zažité mýty a podporuje kritické myšlení. Cenu Danielu Kortusovi předala Kateřina Pokorná, známá jako Svojost, která stejné ocenění získala v minulosti.
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Jedním z výrazných příběhů letošního ročníku je vítězství čtrnáctiletého Davida Vagenknechta, známého jako Dave Lifestyle, v kategorii Philadelphia Food Award.
V kategorii Nuna Baby Award, zaměřené na přínosný obsah pro rodiče, zvítězil pediatr vystupující pod jménem Cyril Děckař. Odborné poznatky dokáže vysvětlovat jednoduše, srozumitelně a často také s humorem.
V kategorii Digitální tvůrce pod záštitou TV Nova bodovali Kluci z Prahy. Kategorii Zábava ovládl Dodikovo. Cenu za Společenský dopad pod záštitou lifestylových novin WHAT získala iniciativa Díky, že můžem! Nejlepším Sportovním projektem se stal Švihej, který prostřednictvím pohybu propojuje komunitu a podporuje dobročinné aktivity.
V kategorii Podcast zvítězil Čestmír Strakatý, zatímco ocenění za Firemní podcast získal dm podcast. Mezi značkami uspělo Knihkupectví Luxor a kategorii Aplikace ovládla Záchranka. V kategorii Influencer marketing zvítězila kreativní spolupráce Haier × Chili Ta a Dermacol Beauty Award získala beauty tvůrkyně Káťa Zee.
Slavnostním večerem provázela Zorka Hejdová. Mezi předávajícími se objevili Tomáš Zástěra, Karel Janeček, Lukáš Hejlík, Těhotnej kuchař či Majk Spirit. Partnerské kategorie zastupovali také Jan Bílek za značku Nuna a Jarmila Zedníková za Dermacol. Vítězové převzali ručně vyráběné skleněné trofeje od české značky KLIMCHI. Hudebním vyvrcholením slavnostního programu bylo vystoupení slovenského rappera Majka Spirita.
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V Czech Social Awards 2026 uspěli Kluci z Prahy, Čestmír Strakatý či Záchranka
Czech Social Awards oceňují osobnosti, tvůrce, značky a projekty, které prostřednictvím sociálních sítí inspirují, baví, vzdělávají, pomáhají a přispívají k pozitivním změnám ve společnosti. Projekt vznikl v roce 2013 pod názvem Blogerka roku. O finalistech rozhoduje odborná porota a vítěze jednotlivých soutěžních kategorií vybírá veřejnost prostřednictvím online hlasování.
|Kategorie
|Vítěz
|Osobnost roku
|Erika Eliášová
|Social Special Award
|Daniel Kortus - Klimatomluva
|Digitální tvůrce
|Kluci z Prahy
|Zábava
|Dodikovo
|Podcast
|Čestmír Strakatý
|Firemní podcast
|Dm podcast
|Značka
|Knihkupectví Luxor
|Aplikace
|Záchranka
|Influencer marketing
|Haier × Chili Ta
|Společenský dopad
|Díky, že můžem!
|Sportovní projekt
|Švihej
|Philadelphia Food Award
|Dave Lifestyle
|Nuna Baby Award
|Cyril Děckař
|Dermacol Beauty Award
|KataZee