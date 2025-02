Foto měsíce vyhrál Martin Veselý z hradecké MF DNES za Šediváčkův long

Letos v lednu se v Orlických horách konal už 27. ročník Šediváčkova longu, nejtěžšího závodu psích spřežení ve střední Evropě.

„Závody už jezdím do Orlických hor fotografovat přes 10 let. Je to atraktivní, fotogenická akce. Je pro fotografy vděčným tématem. S nadsázkou bych řekl, že se tam nás, fotografů, každoročně sejde jak psů,“ uvedl pro web Czech photo Martin Veselý.

Dodal, že se každoročně snaží závod fotografovat jinak a nově.

„Přes všechny komplikace se organizátoři závodu snaží udržet krédo nejnáročnějších psích závodů. Ještě bych rád dodal, že miluji Orlické hory a rád tam jezdím fotografovat reportáže,“ připojil Veselý, který je již přes patnáct let profesionálním fotoreportérem.

Jeho snímky z dění ve východních Čechách jsou k vidění zejména v MF DNES a iDnes.cz. Věnuje se také dlouhodobým fotografickým projektům, jako o letecké záchranné službě, sokolech nebo ambulanci v zoo. Známé jsou také jeho projekty Plechová abstrakce nebo Chodidla afrických zvířat.

Fotografie Martina Veselého byly několikrát oceněny i v soutěži Czech Press Photo.