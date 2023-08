Startuje nový ročník Czech Press Photo, v porotě bude i vítěz světové soutěže

„Minulý ročník byl plný velmi silných fotografií nejen z války na Ukrajině, což také reflektovala velká návštěvnost výstavy Czech Press Photo v Národním muzeu. Jsem si jistý, že i letošní ročník bude podobně kvalitní,“ těší se manažer soutěže Dan Materna.

Fotografové mohou svá díla do nového ročníku soutěže Czech Press Photo 2023 hlásit od 1. září do 30. září, a to pouze elektronicky přes formulář uveřejněný na stránkách soutěže.

Soutěž je otevřena vydavatelům, agenturám, profesionálním fotografkám i fotografům, odborným školám i zavedeným volným fotografům, kteří mají trvalé bydliště v Česku nebo na Slovensku a jejich práce vznikly za účelem publikování v médiích.

Všichni autoři musejí splňovat pravidla soutěže, upozorňují pořadatelé a připomínají, že vstupní poplatek za přihlášení do kategorie fotografie činí 1 000 korun/ 39 eur, mladí do 23 let poplatek nehradí.

Současně s hlavní soutěží se bude konat i Czech Photo Junior pro mladé fotografky a fotografy. Tato soutěž je určená žákům základních škol a studentům středních škol.

Soutěžit se bude ve třech věkových kategoriích – mladší žáci, starší žáci a studenti středních škol. Snímky budou moci mladí fotografové zasílat do uzávěrky soutěže 30. září přes systém CEWE. Vyhodnocení nejlepších snímků se uskuteční společně s profesionální soutěží Czech Press Photo.

Členy odborné poroty Czech Press Photo budou: předseda poroty – šéfredaktor fotobanky ČTK Petr Mlch, česká dokumentární fotografka Dana Kyndrová, reportážní fotograf agentury EPA Filip Singer, ředitel Panos Pictures Adrian Evans z Velké Británie a belgický fotograf Nick Hannes z Panos Pictures.

Mezinárodní porota bude hodnotit přihlášené snímky 12. až 14. října v galerii Czech Photo Centre.

Ve 29. ročníku soutěže Czech Press Photo bude vyhlášeno osm fotografických kategorií: Aktualita, Reportáž, Každodenní život, Umění a kultura, Sport, Portrét, Člověk a životní prostředí, Lidé, o kterých se mluví. Součástí soutěže bude roční tvůrčí stipendium Grant Prahy, které osobně vybírá pražský primátor. Nebudou chybět ani tradiční ceny partnerů.

Soutěž a výstavu Czech Press Photo 2023 pořádá Czech Photo pod záštitou prezidenta republiky, primátora hlavního města Prahy a ministra kultury.