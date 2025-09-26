Cenu diváků výstavy Czech Press Photo 2024 má Michal Růžička z MAFRY za zlaté oslavy

Cena diváků výstavy Czech Press Photo je vyhlašována každoročně. Vítězí snímek, který získá nejvyšší počet hlasovacích lístků od návštěvníků výstavy. Letos veřejnost nejvíce zaujal Michal Růžička, fotoreportér deníku MF DNES, a jeho snímek Oslavy mistrů světa.
„Mám radost. Cena od diváků potěší dvojnásob. Na výstavě byla k vidění spousta skvělých fotek a že si vybrali diváci zrovna tu mou, z toho se raduji,“ uvedl Michal Růžička po převzetí ceny.

Čeští hokejoví reprezentanti se loni na pražském šampionátu stali po dlouhé době mistry světa v ledním hokeji. Na výstavě tak byly k vidění fotografie zobrazující nejen momentky přímo ze zápasů, ale také snímky zaznamenávající oslavy titulu českého týmu.

Ikonickým se stal triumfální moment z pražského Staroměstského náměstí, kdy na kapitána Romana Červenku spoluhráči při bujarém oslavování vylili pivo. Díky přítomnosti mnoha fotografů, snad ze všech českých médií, byl tento okamžik zachycen z různých pohledů.

Diváci znovu ocenili politého Červenku. Připomeňte si zlaté oslavy hokejistů

Jen v soutěži Foto měsíce květen 2024 se sešlo sedm fotografií tohoto okamžiku. Porotci byl tehdy vybrán snímek Michala Růžičky, stejně jako letos návštěvníky výstavy Czech Press Photo 2024.

„Oslavy mistrů světa na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze byly skutečně mohutné, vždyť na domácí půdě čeští hokejisté vyhráli naposledy před dlouhými 39 lety. Těžký úděl čekal zejména kapitána Romana Červenku, když ho zlatí spoluhráči za jásotu davu zkropili zlatým mokem,“ okomentoval svoji fotografii Michal Růžička, který je od roku 1990 je fotoreportérem deníku MF DNES.

Fotografoval celou řadu významných světových událostí, jako například válku v Jugoslávii, rozpad Sovětského svazu, po válce v Perském zálivu kurdský exodus či v roce 1994 genocidu v africké Rwandě.

A ze sportovních událostí zachytil například MS ve fotbale v roce 1994 v USA, EURO 1996 v Anglii, olympijské hry v Sydney, Salt Lake City, Aténách, Turíně či Soči nebo Pchjongčchangu. Je držitelem celé řady ocenění z různých fotografických soutěží.

