Czech Photo Centre slaví, nadělilo si venkovní galerii i velkoplošnou malbu

Pevné místo si tu za pět let existence našlo i komunitní centrum spojující prostřednictvím snímků lidi, kteří mají rádi fotografii, ale jinak by se zřejmě nikdy nepotkali. Mnoho fotografů právě z řad seniorů si zde plní sny, na něž v čase, kdy pracovali, neměli čas.

Stěžejní projekt Czech Press Photo se koná již 27. rokem a přesunul výstavní činnost do Národního muzea.

Za pět let činnosti Czech Photo pod vedením Veroniky Souralové se toho stalo hodně. „Na podzim roku 2016 jsme za přítomnosti stovky fotografů a přátel otevřeli výstavou světové Agentury VII místo pro všechny, kteří milují fotografii: galerii Czech Photo Centre,“ připomněla Souralová.

Zhmotnily se tak podle ní plány na posunutí organizace Czech Photo, o. p. s., do vyššího levelu. Začalo to myšlenkou na vybudování kvalitního archivu, kde budou shromážděny všechny snímky z historie soutěže Czech Press Photo, na což navázal nápad výstavní galerie spojené s kanceláří a s místem pro workshopy propojeným s restaurací.

„I mně samotné to připadalo dlouho jako science fiction. Dnes, po pěti letech činnosti, kdy se všechny nápady staly realitou a jsem obklopená týmem skvělých lidí, musím neskromně říct, že jsme udělali ohromný kus práce pro fotografii, fotografy i pro širokou veřejnost. A ještě ke všemu nás to baví. Samozřejmě to vše by se nestalo bez našich podporovatelů v čele s generálním partnerem Trigemou. Za to jim patří velký dík,“ zavzpomínala Veronika Souralová.

Připomněla, že galerie se rovněž propojuje se světem. Do mezinárodních porot soutěží Czech Press Photo a Czech Nature Photo zve špičky v oboru fotožurnalistiky a wildlife fotografie a organizuje jim výstavy a konference. „Do Prahy jsme znovu přivezli výstavu World Press Photo včetně vítězů. Díla z našeho archivu míří do mnoha měst v Česku i v zahraničí. Zaměřujeme se na mladou generaci a na mediální vzdělávání. Zahájili jsme projekt Czech Photo Junior, který cílí na základní a střední školy,“ vypočetla.

Czech Photo má na svém kontě stovky různých výstav, přednášek, workshopů a setkání. „Jen za posledních pět let ‚nové éry‘ je navštívily statisíce lidí,“ připomněla Souralová.

K narozeninám centru popřál například pražský primátor Zdeněk Hřib. „V hlavním městě denně dochází k množství unikátních a neopakovatelných situací. Právě díky fotografii můžeme tyto momenty i celkovou proměnu města zaznamenat i pro další generace. Jako primátor jsem rád, že soutěže Czech Press Photo a Czech Nature Photo věnují Praze zvláštní pozornost a vyhradily pro ni samostatné kategorie. Rád bych popřál Czech Photo Centre vše nejlepší k pátému výročí založení a mnoho dalších let plných kvalitní tvorby,“ uvedl.

Podle ředitele pražské zoo Miroslava Bobka bývala fotografie prostředkem nemnoha vyvolených. „Dnes, v době chytrých telefonů a sociálních sítí, se jejím prostřednictvím vyjadřuje téměř každý. Přesto – alespoň pokud je mi známo – se ve školách neprobírají ani základy fotografie. Tím vděčnější musíme být každému, kdo usiluje o kultivaci fotografického vyjadřování – a v této souvislosti adresuji svůj dík a vděk Czech Photo Centre. Gratuluji k pátým narozeninám,“ připojil Bobek.