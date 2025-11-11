Novinářský výbor odsuzuje výhrůžky člena ODS redaktorovi. Žádá reakci vedení strany

Novináře označil za „hnědou špínu“, „psychopaty“ a některé jeho výroky lze podle CZ IPI interpretovat jako výzvy k fyzickému násilí.
Homola tak reagoval na vystoupení Břetislava Turečka v debatě na téma izraelsko-palestinského konfliktu na Jihočeské univerzitě. O první vlně útoků na Turečka referoval právě Vojtěch Berger na serveru Hlídací pes, načež Tomáš Homola spustil další vlnu útoků, kterou adresoval i jemu.
„Taková vyjádření považujeme za zcela nepřijatelná a překračující rámec standardní veřejné diskuse. Vyzýváme zároveň vedení ODS, aby se od výroků svého člena distancovalo a v reakci na ně vyzvalo svou členskou základnu ke korektnímu chování vůči novinářům,“ uvádí institut v tiskové zprávě.
Normalizace útoků na novináře podle CZ IPI ve společnosti podrývá demokratickou debatu, jejíž součástí jsou i politické strany.
International Press Institute Česká republika dlouhodobě žádá politiky a jejich příznivce o respekt k médiím. Korektní a věcný přístup by měl být oboustranný, jak ze strany médií, tak od politických aktérů.
Pro případy ohrožení či útoků na novináře zřídil CZ IPI platformu Bezpečná žurnalistika.
Projekt Bezpečná žurnalistika nabízí psychologickou i právní podporu novinářům
Chce tak pomáhat novinářům a novinářkám, kteří se kvůli práci setkají s agresí, incident nahlásit a také najít praktické informace, jak se bránit urážkám, výhrůžkám nebo právnímu nátlaku. Vedle nabídky pomoci také umožní zmapovat, jak jsou útoky na novináře v českém veřejném prostoru časté.