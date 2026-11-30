Kdo nestihl víkendovou akci Black Friday nebo dává přednost kratšímu předplatnému, dostává u příležitosti Cyber Monday další možnost. Zvýhodněná nabídka iDNES Premium přináší kvalitní čtení na zimu i nadcházející jaro. Rozhovory, reportáže, analýzy i praktické rady tak mohou čtenáře provázet po celých šest měsíců.
Půlroční iDNES Premium za 349 korun je dostupné jen po omezenou dobu v rámci akce Cyber Monday.
Půl roku čtení, které jde do hloubky
Základem předplatného je neomezený přístup k prémiovému obsahu, který vzniká nad rámec běžného denního zpravodajství. Čtenářům se otevírají tisíce autorských článků včetně kompletního archivu – od investigativních kauz a hloubkových ekonomických či společenských analýz přes otevřené rozhovory až po nezávislé spotřebitelské testy a tematické seriály.
Vše si přitom přečtou v mnohem příjemnějším prostředí. Portál iDNES.cz vyslyšel nejčastější přání ze čtenářských průzkumů a pro všechny přihlášené předplatitele zcela vypnul rušivé reklamy, které na displejích mobilních telefonů překrývaly text článků. Čistší čtení bez těchto formátů platí nejen na iDNES.cz, ale také na webech Lidovky.cz a Expres.cz.
Digitální trafika, knihy i přednostní vstupenky
Výhody předplatného pokračují také mimo samotný zpravodajský web. Digitální trafika nabízí elektronická vydání novin a časopisů včetně MF DNES, týdeníku Téma nebo časopisu Žena a život. Každý měsíc si předplatitelé mohou z příslušné nabídky bezplatně stáhnout jednu e-knihu a jednu audioknihu. Četbu tak snadno vystřídá poslech při cestě do práce nebo na procházce. Součástí členství jsou také soutěže o hodnotné ceny, slevy a možnost přednostního nákupu vstupenek na vybrané koncerty či další kulturní akce.