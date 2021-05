ČTK změní vedení, zástupcem šéfredaktorky bude Zdeněk Fučík

Vavrušák se zároveň stane zástupcem obchodního ředitele ČTK Jaroslava Richtera.

„Tyto změny jsme připravovali dlouho. Jejich smyslem je posílit obchodní úsek ČTK dalším kolegou, který umí skloubit dlouholeté zkušenosti ze zpravodajství s potřebou hledat inovativní postupy jak vůči klientům, tak uvnitř ČTK. Současně mi jde o to, aby vyšší podíl na řízení zpravodajství dostali osvědčení kolegové a kolegyně, kteří prokázali své schopnosti a budou nepochybně oporou jak šéfredaktorky, tak celého zpravodajství,“ uvedl generální ředitel agentury Jiří Majstr.

„S ohledem na blížící se generační obměnu v obchodním úseku je nezbytné doplnit obchodní tým agenturním odborníkem respektovaným uvnitř i vně ČTK. Právě jím Honza je,“ řekl ke změnám Jaroslav Richter.

„Svými novinářskými a manažerskými zkušenostmi podpoří rozvoj nových obchodních modelů, které si vyžádají připravované projekty, a přispěje k inovaci systematické komunikace s obchodními partnery. Jistě přinese i nápady, jak s využitím moderních technologií zefektivnit vnitřní chod obchodního úseku,“ dodal.

Jan Vavrušák v ČTK začínal v roce 1999 jako severomoravský regionální zpravodaj a později byl i zpravodajem ČTK v Polsku. Od roku 2010 je šéfeditorem zpravodajství, řídil také centrální redakci či zpravodajský web Ceskenoviny.cz. V roce 2018 byl jmenován zástupcem šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Matesové Markové.

Ta věří, že nové vedení redakce bude umět navázat na jeho práci. „Zdeněk, Honza i Denisa jsou dlouhá léta oporami řízení zpravodajství ČTK. Mají velké novinářské zkušenosti, výborné nápady, ohromné nasazení a zejména umí motivovat své týmy,“ popsala Matesová Marková.

Jan Ptáček v ČTK začínal v roce 1997 jako politický zpravodaj domácí redakce, o dva roky později se stal editorem nejprve celostátní domácí redakce a poté nově vytvořené krajské redakce ČTK. Regionální redakci řídí od roku 2017.

Denisa Svobodníková nastoupila do ČTK v roce 1998, byla zpravodajkou v Berlíně a do roku 2010 řídila zahraniční redakci ČTK. Po krátkém angažmá v iHned.cz a mateřské dovolené se v roce 2017 vrátila do ČTK na pozici vedoucí vydání regionální redakce.

Zdeněk Fučík je šéfeditorem zpravodajství ČTK od roku 2018, v agentuře pracuje s přestávkou 14 let. Zpočátku se zabýval především ekonomickým a regionálním zpravodajstvím. V letech 2009 až 2013 byl zpravodajem v USA a poté vedoucím zahraniční redakce. Pracovní zkušenosti získal i v České televizi, týdeníku Euro nebo portálu Info.cz.