ČTK bude dál vydávat plná tisková sdělení jako placenou službu

Místopředsedkyně rady Jaroslava Wenigerová uvedla, že radní o námětu vůbec nehovořili. Do dnešního zasedání rady se měl k tématu vyjádřit generální ředitel. Majstr zaslal radním své stanovisko v úterý. Radní se s ním podle Wenigerové seznámí a mohou se rozhodnout, zda se k tématu vrátí.

„ČTK bude nadále nabízet službu šíření tiskových sdělení Protext v dnešních parametrech, tedy jako placenou službu pro každého,“ uvedl dnes Majstr.

Žantovský s myšlenkou podle svého dřívějšího vyjádření přišel pouze jako s námětem pro případnou úvahu o rozvoji služeb ČTK. Služba měla být oddělena od zpravodajství, takže by podle něj nijak nezasahovala do svobody slova ani do redakční práce. Z toho jej obvinil například český výbor Mezinárodního tiskového institutu. Návrh je podle institutu v rozporu se zákonem o ČTK, který výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí. Toto obvinění Žantovský odmítl.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura, od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.