Česká televize počítá se stanicí pro seniory i do budoucna

Petr Dvořák při jednání rady potvrdil, že televize počítá s kanálem ČT3 i do budoucna. Podle něj má svým programem zásah do specifické divácké struktury. Zároveň patří k nejlépe hodnoceným kanálům. Dvořák také vyzdvihl využití archivu televize, které by na jiných stanicích nebylo takto možné.

ČT3 využívá pořady z archivu České televize (ČT) doplněné o aktuální zpravodajství. Fungování kanálu si podle dřívějších informací letos vyžádá 80 až 95 milionů korun.

Na konci loňského března, kdy bylo vysílání zahájeno, dosahoval program u divácké skupiny 15+ průměrného podílu na sledovanosti přes sedm procent a u nejstarších diváků přes deset procent. Ve druhé polovině roku to pak bylo okolo dvou až 2,4 procenta. U seniorů nad 65 let to pak byla tři až čtyři procenta. Oblibu programu ČT3 potvrzuje i divácká spokojenost, která dosáhla za rok 2020 nadprůměrné hodnoty 8,8, což byla spolu s ČT art nejvyšší známka spokojenosti s vysíláním některého z programů na českém televizním trhu, uvedla dříve ČT.

Mezi nejsledovanější pořady patřil loni seriál Nemocnice na kraji města s podílem na sledovanosti kolem 11 procent a Rozpaky kuchaře Svatopluka. Úspěšné byly také zábavné a hudební pořady včetně 69 repríz pořadu Televarieté.

Česká televize kanál spustila původně jen na rok, následně rozhodla o jeho prodloužení minimálně do konce letošního roku.



Česká televize provozuje kanály ČT1, ČT2, ČT3, zpravodajský ČT24, ČT Sport, dětský ČT :D a ČT art.