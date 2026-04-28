Smlouva mezi Českou televizí a britskou BBC ke StarDance je sice začerněná, server Mediář nicméně s odvoláním na svůj zdroj tvrdí, že o jiný druh pořadu se skoro určitě nejedná. Licence na další ročníky vyšla na více než devět milionů korun.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) přitom tvrdil, že pořad jako StarDance nemá ve veřejnoprávní televizi místo. „Podle mě StarDance do veřejnoprávní televize tak úplně nepatří. Je to licencovaný pořad, typický produkt komerčních televizí,“ řekl Klempíř. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně ale tvrdil, že tato soutěž by na obrazovkách České televize zůstat měla.
StarDance není jediný pořad, jehož pokračování si Česká televize skrze licenci zajistila. Za zhruba 5,5 milionu korun koupila také licenci na další řadu pořadu Peče celá země. Sérii o deseti dílech a velikonočním speciálu podepsala rovněž 30. března.
Vedení ČT odmítlo smlouvy z důvodu obchodního tajemství komentovat.
StarDance Česká televize vysílá s přestávkami od roku 2006, poslední finále sledovaly téměř dva miliony diváků.
Podle koaličního návrhu by ČT a Český rozhlas (ČRo) měly být financovány přímo ze státního rozpočtu. České televizi hrozí až miliardový propad v rozpočtu oproti současnému nastavení, u ČRo se jedná o 400 milionů.
Mediář informoval, že Česká televize nedávno podepsala i kontrakt s americkou společností Augusta National na nákup vysílacích práv pro tři ročníky mezinárodního golfového turnaje Masters Tournament a v registru smluv se objevil také její kontrakt na světový šampionát v baseballu World Baseball Classic.